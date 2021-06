Mujer cae de quinto piso y muere durante simulacro en la Ciudad de México

Una joven, de 34 años, murió durante el simulacro que se realizó este lunes. Las primeras versiones de testigos y familiares de la víctima, identificada como Ilse, señalan que al momento de hacer la evacuación del quinto piso de un edificio ubicado sobre la calle Adolfo Prieto y avenida División del Norte, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se resbaló y cayó.

El golpe la dejó inconsciente en el suelo del edificio. En cuestión de minutos, llegaron paramédicos a brindarle los primeros auxilios, pero la caída fue mortal y no pudieron salvarla.

Después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a resguardar la escena. El incidente ya es investigado por la fiscalía a través de peritos especialistas y agentes de investigación.

Respecto al incidente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pidió esperar el peritaje debido a que hay diversas versiones sobre el hecho: "Desde que tuvimos el reporte nos comunicamos con la familia; la doctora Claudia Sheinbaum habló personalmente con el papá de la joven. Ahorita ya están los peritos y el fiscal de Benito Juárez para que nos puedan decir con mayor precisión qué fue lo que pasó".

En conferencia, explicó que hasta el momento es difícil saber la causa de la muerte, pues aunque reportes indican que cayó desde un balcón, sus familiares no coinciden con esa versión.

"Es difícil que se haya caído, porque en los videos que nos hace ver el jefe regional [se observa que] el barandal está alto y el papá coincide con nosotros.

"Todavía no sabemos qué sucedió, no podemos especular y lo más conveniente es esperar los peritajes. Hay varias versiones de que estaba cambiando un tanque de gas. Entonces, para no especular, se deben esperar los peritajes y que el Ministerio Público haga su trabajo", indicó.

Sobre este hecho, la fiscalía informó que personal de la dependencia indaga el fallecimiento por caída de una mujer, ocurrido en un inmueble ubicado en la calle Adolfo Prieto, alcaldía Benito Juárez. Tras entrevistarse con un posible testigo, solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes refirieron que la víctima murió a consecuencia de una caída.