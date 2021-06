Integrantes de FRENAAA y de MC salen en defensa de Samuel García en Nuevo León

Integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa), y simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano, protestaron contra un supuesto intento de las bancadas del PAN y el PRI de modificar la Constitución Política del Estado a fin de que, en lugar del Ejecutivo, el Congreso designe a los directores de cinco organismos descentralizados.

Los manifestantes forcejaron con el personal de seguridad del Congreso en su intento por ingresar al recinto legislativo, por lo que intervinieron elementos de Fuerza Civil, y la situación no pasó a mayores.

Este lunes inició un periodo extraordinario de sesiones, en el que se contempla analizar la iniciativa de reforma al artículo 63 Constitucional, que fue presentada por el único diputado del Partido Encuentro Solidario (PES), Juan Carlos Leal Segovia.

La propuesta de Leal Segovia para modificar el artículo 63 –que señala las atribuciones del Poder Legislativo-, plantea que el Congreso designe a los titulares de los organismos descentralizados estatales, Agua y Drenaje, responsable del suministro de agua en todo el estado; Metrorrey, administradora del sistema colectivo de transporte Metro; Red Estatal de Autopistas; el Instituto de Movilidad y Accesibilidad; y Simeprode, que se encarga de la recolección de desechos sólidos urbanos.

Sin embargo, la exdiputada federal y local Liliana Flores Benavides, en un posicionamiento sobre este supuesto "madruguete" de los partidos PAN y PRI al gobernador electo de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, consideró que se trata de una estrategia con la que se busca "victimizar" al nuevo mandatario estatal, en un juego que han caído organismos empresariales y hasta asociaciones de abogados.

Flores Benavides puso en duda que se apruebe la iniciativa, pues fue presentada por un legislador (Leal Segovia) conocido por sus posturas "retrógradas". Además, recalcó que en caso de aprobarse sería improcedente, ya que no propuso modificar al mismo tiempo el artículo 85 Constitucional, que señala las atribuciones del Ejecutivo estatal.

En su fracción III establece el artículo 85 de la Constitución del Estado, que al ejecutivo corresponde: "Nombrar y remover libremente a los titulares de las Dependencias que integran la Administración Centralizada, y de los organismos y entidades que integran el sector paraestatal y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en esta Constitución, la Ley del Servicio Civil o en otras disposiciones aplicables".

Durante la protesta que se realizó en la explanada del Congreso local, los manifestantes que, en su mayoría, llevaron banderas de Frenaaa, mostraron pancartas para pedir, "Respeto a la división de poderes", expresar "No a la usurpación de funciones, no más PRIAN" y espetar a las bancadas mayoritarias del PRI y el PAN, "Lo que no ganaron en las urnas lo quieren imponerlo en el Congreso", "Elegimos a nuestro gobernador, él decide".