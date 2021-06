Partido Verde en Senado condiciona alianza legislativa con Morena

El vicecoordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Raúl Bolaños Cacho, anunció que la alianza legislativa con Morena se mantiene, pero aclaró que eso no significa que le darán un "cheque en blanco" al partido oficial.

El senador ecologista dijo que el mensaje que se debe mandar ahora es que la mayoría debe de ser México, no un grupo parlamentario, de ahí que señaló su partido levanta la mano para tratar de construir acuerdos con otras fuerzas políticas.

"En las batallas que nosotros consideremos que son buenas para México, cómo lo hemos hecho desde el inicio de esta legislatura, seguiremos siendo aliados de Morena, pero en las que no consideremos cuándo se afecte al medio ambiente e intereses de la agenda Legislativa del Verde, también vamos a levantar la voz clara y fuerte.

- ¿No estarán dando un cheque blanco entonces?

- Por supuesto que no, estamos tratando de replantear una alianza legislativa, para la nueva legislatura que comienza el 1 de septiembre".

Bolaños Cacho reiteró su intención de presidir la Mesa Directiva del Senado, a pesar de que hay un acuerdo no escrito de respetar la paridad de género, por lo que le correspondería a una mujer ocupar ese cargo, pues aseguró tener las aptitudes necesarias para construir acuerdos con todas las fuerzas políticas.

"Además, representamos la voz de la juventud. Sería la primera vez que el Senado de la República pudiera ser presidido por un joven".

Dijo que su postulación es viable y por ello ha comenzado a dialogar con los coordinadores parlamentarios para convencerlos de que le otorguen su apoyo. "No quiero ni cantar victoria, ni tampoco decir que no hay viabilidad en esta propuesta, sino que estamos en este proceso de construir acuerdos, de platicar con todas las fuerzas políticas y que se manda un mensaje desde el Senado de la República de unidad". Un mensaje -dijo- de que se puede construir una propuesta de Mesa Directiva que abone a que el Senado pueda conciliar los acuerdos, que no haya polarización ni división.

El senador verde aclaró que llegar a la Mesa Directiva no sería un pago de facturas por la presentación del artículo décimo tercero transitorio de la reforma al Poder Judicial para ampliar dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal.

Por último, se solidarizó con Manuel Velasco, coordinador de su bancada, por la investigación que abrió en su contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el presunto desvío de recursos durante su gestión como gobernador de Chiapas.