Mujer denuncia a abogado en Saltillo por 'abusivo'

Una denuncia ante el Consejo de la Judicatura fue interpuesta este lunes contra un abogado el cual, según manifestó Idalia Rodríguez Cedillo, "embarga desde una Virgen hasta cualquier cosa que incluso represente un valor sentimental".

Se trata del abogado Santos Alfonso Reyes Bustos, mismo que según recordó la ama de casa, es el mismo licenciado que a finales de mayo embargo a la mascota de la familia, un perrito de raza Pug, como garantía de pago.

Sostuvo que está cansada de sentirse acosada, esta a punto de perder el poco patrimonio que le queda por el proceder de esta persona, por lo que acudió este lunes hasta el Consejo de la Judicatura, con el propósito de interponer una denuncia en su contra.

“Ya van dos veces que me embarga. No soy yo solamente pues hay por lo menos otras ocho personas a quienes les hace lo mismo”, afirmó.

Explicó que el modo de operar del abogado siempre es el mismo: le venden documentos y no los respeta, presiona hasta que logra el embargo.

“Metí un incidente de nulidad y no lo respetó, no respetó el convenio y me embargó, ya van dos ocasiones que lo hace, pero toma cosas que no vienen señaladas en los documentos judiciales y sí tenemos miedo de que regrese a nuestras viviendas”, advirtió.

Reveló que adquirió un juego de tres vaporeras a la mueblería MC por la cantidad de 2 mil 200 pesos, la mueblería le empezó a cobrar mediante un abono de cien pesos semanales, después de unos meses el cobrador dejó de ir a su casa.

“Me confié y la mueblería vendió el documento al abogado, entonces él me demandó por el monto de la deuda más intereses que eran 7 mil pesos. La primera vez me quitó tres pantallas de plasma y 1 mil pesos, la segunda vez se llevó la herramienta de mi esposo, la recámara, el closet, comedor y lavadora y (…) no se llevó la mascota porque no tenemos”, apuntó.

Dijo que la idea, luego de ser asesorada por una abogada, es demandarlo por lo civil o penal, porque está haciendo muchas cosas fuera de la ley basándose en el valor sentimental que la gente tiene en sus propiedades.

“A una señora le embargó una virgen, todo por presionarla para que pagara. En esta misma situación se encuentran otras seis personas, sufrimos la misma calamidad de este abogado, casi todos vivimos al poniente de la ciudad, yo soy de Lomas del Pedregal, y los problemas que tenemos con él son por pagar adeudos comerciales, otros por préstamos con agiotistas y otros por adquisición de electrónicos”, expuso.

Aunado a lo anterior, dijo que su queja fue más allá, pues en la oficina de Medios de Solución Alterna le dicen que rehaga su convenio y salde su deuda, “Pero a la fecha me siguen cobrando los 7 mil de un principio, sin embargo, ya he desembolsado casi 30 mil pesos y de todos modos el abogado Santos Alfonso Reyes Bustos me embargó, primero en noviembre del 2020 y luego en febrero del 2021”, concluyó.