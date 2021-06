Lobos persiguen a actores y pasean entre el público durante presentación en vivo

La obra de teatro llamada La leyenda de la Campana del Camello, exhibida en Xi'an, China, relata la historia visual de la Ruta de la Seda, la red de rutas comerciales intercontinentales con origen en China, y en un segmento de la presentación, los actores son perseguidos por un grupo de lobos, los cuales también bajan del escenario y recorren los pasillos entre las butacas del público.

En otro momento, uno de los personajes de la obra es atacado por los lobos, en donde uno de los actores se tira al piso y finge ser mordido por los canes salvajes.

Antes la controversia por parte de algunos usuarios en internet, la compañía productora de la obra anunció que los lobos utilizados han sido domesticados a lo largo de tres o cuatro generaciones y han sido entrenados por profesionales desde 2018, además de que los actores cuentan con equipo de protección bajo su vestuario y se instaló una red de protección entre el escenario y la audiencia, reportó el portal CNN.

A group of wolves took part in a stage performance in Xi‘an, Northwest China’s Shaanxi Province on Sunday and even ran into the aisles seperating the audiences. Theater staff said the animals are tamed Siberian plain wolves and are not dangerous. pic.twitter.com/AQdS3nZTdl