Mesero usa recibo de cuenta falso para ayudar a un par de mujeres

Max Gutiérrez, que trabaja en ‘No Vacancy’ en San Petersburgo, ahora es llamado un héroe luego de que la historia se hiciera viral cuando Trinity Allen, la mujer a quien le pasó la nota, compartiera lo sucedido en Twitter.

Más tarde, Gutiérrez detalló en Reddit cómo se acostumbró a identificar clientes problemáticos. "Es algo que simplemente aprendes de los camareros mentores", dijo. “Con el tiempo, te vuelves bastante bueno para leer a la gente, el lenguaje corporal, etc. Este tipo estaba emitiendo vibraciones muy extrañas durante bastante tiempo, lo vigilaba, intentaba darle una oportunidad, intentaba que las chicas le dijeran que no y se fuera. Eso sí, pero él no aceptó un no por respuesta y siguió molestándolas, así que finalmente le grité y lo hice irse”, agrega.

Su nota, disfrazada de recibo, decía: “Si este tipo te está molestando, pon tu cola de caballo en el otro hombro y haré que lo retiren. Me está dando escalofríos".

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl