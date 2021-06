'Que nos apunten en la lista'; Ricardo Anaya se declara aspiracionista

mabesa

Hoy, 11:16 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

El señor Anaya ha demostrado que no es clase media, su posición social, económica y la muy fructífera política, le han otorgado recursos adicionales a los que sus progenitores la han ofrecido desde niño y él mismo educa a sus hijos en el american way of life donde radican temporadas. La clase media sí aspira porque es su derecho a alcanzar el nivel que él posee. el señor Anaya no debe darse baños de pueblo porque como dicen sus colegas "te salen ronchas",

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0