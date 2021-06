Adiós a los ídolos

Qué difícil se vuelve para cualquier entidad deportiva despedir a una de sus glorias. Son verdaderamente contadas las veces en las que te queda la sensación de que la estrella se va conforme y que la institución hizo lo correcto en los tiempos y en las formas de dicha despedida. Son tan pocas que a ver si ustedes me ayudan con sus comentarios en Twitter y en el blog de El Siglo donde se publica también esta columna.

Las despedidas más tersas se dan cuando el jugador decide retirarse, ahí no hay tanta bronca, recordemos el caso de Oswaldo Sánchez con Santos, parecía que venía el conflicto, Sánchez tenía varias ofertas del futbol mexicano, se discutía mucho el asunto de su alto salario y si Santos Laguna le “ayudaría” dejándolo salir y pagando parte de su sueldo, Puebla parecía candidato firme y formal, desde Argentina se desataba la noticia de que el arquero Agustín Federico Marchesín triste por salir de Lanús venía a la escuadra en ese entonces dirigida por Pedro Caixinha. El asunto subía de tono y amenazaba con convertirse en novela cuando de repente paró todo, me tocó dar la exclusiva en Radio en aquel programa Al 2x1 de Don Jesús Aranzábal en GREM, Oswaldo Sánchez había decidido mejor retirarse. El resto es historia y la relación Santos - Oswaldo es de lujo.

Esta semana Sergio Ramos, capitán y leyenda del Real Madrid anunció que se va, una pésima negociación llevada con las patas desembocó en puros malos entendidos que han llevado a que la relación idílica de Florentino Pérez con Sergio y su entorno terminara con esta salida inesperada. Si bien hubo conferencia conjunta y bla bla bla, no es la manera en que Sergio Ramos merecía salir del Real Madrid, el sevillano simplemente es el mejor defensa de la historia merengue y para mi el mejor de la historia del futbol, ganó todo con la blanca y con su selección, salir así sinceramente no es grato verlo. Ramos se confió en tener un lugar garantizado y Florentino en el fondo, sabiendo que a Sergio ya le costaba el ritmo frenético actual del futbol europeo, se aferró a una frase que soltó el jugador en una plática: “planea sin mi”, para Ramos era una frase para presionar la negociación (quería dos años de contrato y no uno como se lo ofrecía Florentino) y para Pérez fue su frase de despedida del club, desde ese momento ya no había oferta y se abocó a fichar a David Alaba. Cuando Sergio Ramos quiso tomar la oferta de hace meses ya no estaba y el dinero para pagarle ya había sido asignado al flamante fichaje de Alaba, esa es la realidad.

La lista es larga: Jared con Santos, Zague con América, Hermosillo con Cruz Azul y un interminable etcétera y en el deporte de conjunto que usted me diga. Finalmente los equipos también son manejados por personas y esas personas tienen que ver por lo mejor para el futuro económico y deportivo de sus instituciones. Ha de ser muy complicado ver que a un histórico que sigue en activo ya le cuesta y hay que buscarle reemplazo o un lugar en la misma institución pero con menos actividad, menos sueldo y en automático menos protagonismo. Por eso en las grandes ciudades hay empresas que se dedican exclusivamente a los despidos y son muy solicitadas. En el mundo del deporte la mayoría de la gente de pantalón largo prefiere simplemente dar por terminada la relación laboral y después en unos años ver si endereza la situación con algún partido o ceremonia de homenaje en el mejor de los casos.

