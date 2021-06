Integrantes de Ayudantía de AMLO pasan a tener superpuestos

VENICE88 Hoy, 9:26 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

Los del PRIan han de estar emanando envidia por cada poro de su piel de roedores.???

publicado por: Naty De la Cruz

Los del PRIan han de estar emanando envidia por cada poro de su piel de roedores.??? replyresponder thumb_up 5 thumb_down 9 Responder comentario

PepeNavasFierro ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:37 am

Ponle que si, o ponle que no, lo que quieras, pero... ¿eso que tiene que ver con esta nueva tranza de la 4T(ranza)? ¿Ya está bien porque a los del prian les da envidia? O, ¿ya está bien porque los del prian también lo hacían? Por favor, ayúdate un poquito: no te veas tan pend eja y ahórrate este tipo de comentarios a favor de la 4T(ranza) que no hacen más que demostrar la escoria de gentucha que tienen de seguidores.

Ponle que si, o ponle que no, lo que quieras, pero... ¿eso que tiene que ver con esta nueva tranza de la 4T(ranza)? ¿Ya está bien porque a los del prian les da envidia? O, ¿ya está bien porque los del prian también lo hacían? Por favor, ayúdate un poquito: no te veas tan pend eja y ahórrate este tipo de comentarios a favor de la 4T(ranza) que no hacen más que demostrar la escoria de gentucha que tienen de seguidores. thumb_up 9 thumb_down 5 AsiNoAnLo ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:39 am

No te hagas wey .. jajajaja a ti tambien te hierve el klo de lombrices jajajajajajaj sigue con tus 15 mil pesos jajajajajaja

No te hagas wey .. jajajaja a ti tambien te hierve el klo de lombrices jajajajajajaj sigue con tus 15 mil pesos jajajajajaja thumb_up 5 thumb_down 5 martin ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 10:58 am

"ssfffffff (limpiamdose la naty los mocos) ez de ke hel pri rovava maz, hun onor heztar kon hablador"

"ssfffffff (limpiamdose la naty los mocos) ez de ke hel pri rovava maz, hun onor heztar kon hablador" thumb_up 0 thumb_down 0

MRCANCUN Hoy, 9:26 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

Es que son muy honestos y ya dijo el cabeza de pañal usado, que la capacidát no es importante. La austeridát se está aplicando de manera permanente, pero en el pueblo bueno y sabio. Pruebas?? Niños sin quimios, diabéticos sin insulina, CFE sin mantenimiento o El Metro para no ir lejos. Y los chairos aplaudiéndole a rabiar!!

publicado por: BENIGNO LEOS

Es que son muy honestos y ya dijo el cabeza de pañal usado, que la capacidát no es importante. La austeridát se está aplicando de manera permanente, pero en el pueblo bueno y sabio. Pruebas?? Niños sin quimios, diabéticos sin insulina, CFE sin mantenimiento o El Metro para no ir lejos. Y los chairos aplaudiéndole a rabiar!! replyresponder thumb_up 4 thumb_down 4 Responder comentario

PepeNavasFierro Hoy, 9:34 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

No pues wow con esa transparencia y austeridad de la 4T(ranza). ¡Cuánta congruencia! O qué, ¿ya también es culpa de los del prian?

publicado por: Fresita Manguito

No pues wow con esa transparencia y austeridad de la 4T(ranza). ¡Cuánta congruencia! O qué, ¿ya también es culpa de los del prian? replyresponder thumb_up 5 thumb_down 4 Responder comentario

gmario ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:52 am

Cómo quieres que forme nuevos"cuadros" administrativos? Quieres que los saque del PRI o del pan (sic)?

Cómo quieres que forme nuevos"cuadros" administrativos? Quieres que los saque del PRI o del pan (sic)? thumb_up 1 thumb_down 1 PepeNavasFierro ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 11:16 am

@gmario De donde quieran, pero honrrados y con experiencia, y con un sueldo que sea congruente con su "austeridad". Éstos chavitos abrían puertas y limpiaban micrófonos hace un año, y ya ganan más de 100 mil pesos. Te invito a que leas la nota.

@gmario De donde quieran, pero honrrados y con experiencia, y con un sueldo que sea congruente con su "austeridad". Éstos chavitos abrían puertas y limpiaban micrófonos hace un año, y ya ganan más de 100 mil pesos. Te invito a que leas la nota. thumb_up 0 thumb_down 0

FR4N123 Hoy, 9:37 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

jon puraj fake nius por que elloj jon 90 % leales y 10 % honejtoj aji que no hay por que dejirlej que no ujtedej quiren que yo ponga a fifj o noeliberalej ajpirajionijtaj para que jean de claje media y ya no me crean ??? jajajaasi de FRAUDULENTA,MITOMANA,PAYASA,RIDICULA,HIPOCRITA y CORRUPTA es la cuatrote

publicado por: JOSE AVALOS

jon puraj fake nius por que elloj jon 90 % leales y 10 % honejtoj aji que no hay por que dejirlej que no ujtedej quiren que yo ponga a fifj o noeliberalej ajpirajionijtaj para que jean de claje media y ya no me crean ??? jajajaasi de FRAUDULENTA,MITOMANA,PAYASA,RIDICULA,HIPOCRITA y CORRUPTA es la cuatrote replyresponder thumb_up 4 thumb_down 3 Responder comentario

uricorpus ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:46 am

Jajaja te dije que seguirías llorando mínimo 3 años más, caguele pa dentro caon, sienta como se la atascan bonito, por eso rebuznas

Jajaja te dije que seguirías llorando mínimo 3 años más, caguele pa dentro caon, sienta como se la atascan bonito, por eso rebuznas thumb_up 4 thumb_down 1 gmario ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:48 am

Ay,ay,ay..! Pepito Avalitos... Usted no entiende nada, de nada. Mejor cállese, menso. Usted nadamás sirve para lo que está haciendo actualmente: nada de provecho.

Ay,ay,ay..! Pepito Avalitos... Usted no entiende nada, de nada. Mejor cállese, menso. Usted nadamás sirve para lo que está haciendo actualmente: nada de provecho. thumb_up 4 thumb_down 1 FR4N123 ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:51 am

@gmario » jajajaja mi CHAIROMASCOTINA ACOMPLEJADA PEJENDEJA SOLOVINA ya te dieron tu atole con croqueta ???? si alcanzazte ??? por que con tus complejos takabron jajajaja si me pudiera explicar ( que esta kabron ) tu a lo mejor lo entenderia pero como ni siquiera te sabes limpiar el kulo pues stakabron jajajajajaja

@gmario » jajajaja mi CHAIROMASCOTINA ACOMPLEJADA PEJENDEJA SOLOVINA ya te dieron tu atole con croqueta ???? si alcanzazte ??? por que con tus complejos takabron jajajaja si me pudiera explicar ( que esta kabron ) tu a lo mejor lo entenderia pero como ni siquiera te sabes limpiar el kulo pues stakabron jajajajajaja thumb_up 1 thumb_down 2 FR4N123 ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:56 am

@uricorpus » jajajaja POBRE CHAIROMASCOTAKK SOLOVINA PEJENDEJA cree que a mi me afecta jajajajajajajaja pero como eres PEJENDEJA jajajajajaja YO SI TRABAJO no estoy esperando como tu la ninibecaakkkkkkkkkkkkkkk para poder subsistir jajajaja y los unicos que se cagan padentro son las CHAIROMASCOTINASKKS por que la mayoria son GAYS jajajajaja y tu has de estar disfrutando como te la meten DOBLADA y sigues como la paleta PAYASO con el palo hasta el cuello y con la sonrisota de oreja a oreja jajajaja siguele vas bien ya ero alcanzas despensa jajajaja aside FRAUDULENTA,PAYASA,MITOMANA,RIDICULA,HIPOCRITA y CORRUPTA es la cuatrote con focas aplaudidoras como tu jajajajajajaj

@uricorpus » jajajaja POBRE CHAIROMASCOTAKK SOLOVINA PEJENDEJA cree que a mi me afecta jajajajajajajaja pero como eres PEJENDEJA jajajajajaja YO SI TRABAJO no estoy esperando como tu la ninibecaakkkkkkkkkkkkkkk para poder subsistir jajajaja y los unicos que se cagan padentro son las CHAIROMASCOTINASKKS por que la mayoria son GAYS jajajajaja y tu has de estar disfrutando como te la meten DOBLADA y sigues como la paleta PAYASO con el palo hasta el cuello y con la sonrisota de oreja a oreja jajajaja siguele vas bien ya ero alcanzas despensa jajajaja aside FRAUDULENTA,PAYASA,MITOMANA,RIDICULA,HIPOCRITA y CORRUPTA es la cuatrote con focas aplaudidoras como tu jajajajajajaj thumb_up 0 thumb_down 2

1551546158322780 Hoy, 9:39 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

periódico venenoso

publicado por: Cesar Arvizu Gonzalez

periódico venenoso replyresponder thumb_up 2 thumb_down 5 Responder comentario

PepeNavasFierro ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 9:46 am

No lo leas y ¡tan-tan! :)

No lo leas y ¡tan-tan! :) thumb_up 1 thumb_down 2 martin ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 10:59 am

ay tu mana, la traes y no me la pegas...aparte de chairo mas puuuuu

ay tu mana, la traes y no me la pegas...aparte de chairo mas puuuuu thumb_up 0 thumb_down 0

joselo71 Hoy, 9:47 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

Que "ASPIRACIONISTAS" me salieron...

publicado por: José Gómez López

Que "ASPIRACIONISTAS" me salieron... replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0 Responder comentario

unomasqueopina Hoy, 9:53 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

Aaaaayy Zi. glo " SUPER DUPER RECONTRA ULTRA HIPER SUELDOS!! jajajaja no mams. checa los del gobierno del estado y los del municipio ahora que se los aumentaron con Zerme. No te digo!

publicado por: Anonimo Perez

Aaaaayy Zi. glo " SUPER DUPER RECONTRA ULTRA HIPER SUELDOS!! jajajaja no mams. checa los del gobierno del estado y los del municipio ahora que se los aumentaron con Zerme. No te digo! replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0 Responder comentario

vanvirumbi Hoy, 9:58 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

eso me parece formidable, no les parece pues ahora hagan como que les habla la virgen como cuando gobernaba el PRIAN ,digo no creo que nos duela tanto pues si vamos a seguir manteniendo a los Moreira

publicado por: PATRICIA RAMIREZ

eso me parece formidable, no les parece pues ahora hagan como que les habla la virgen como cuando gobernaba el PRIAN ,digo no creo que nos duela tanto pues si vamos a seguir manteniendo a los Moreira replyresponder thumb_up 1 thumb_down 2 Responder comentario

soccervii Hoy, 10:12 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

Una noticia tendenciosa. Aqui en Coahuila todos los que gobiernan en Coahuila son compadres o amigos.

publicado por: Joaquin Hamdan Tolentino

Una noticia tendenciosa. Aqui en Coahuila todos los que gobiernan en Coahuila son compadres o amigos. replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0 Responder comentario

PepeNavasFierro ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje Hoy, 11:02 am

Ah y por eso ya está bien? Se enseña dando el ejemplo pen dejo.

Ah y por eso ya está bien? Se enseña dando el ejemplo pen dejo. thumb_up 0 thumb_down 0

Celticolake Hoy, 10:22 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

El lame botismo a los políticos. Lamerle el escroto a un pen dejo como el KKS es cuestión solo de tiempo y recompensa llegara. Mucho tiene que ver esto con la incompetencia y las pen dejadas que hace día tras día en la administración un gobierno. en lugar de reclutar gente competente, con le perfil adecuado, con evaluaciones etc acomodan en los puestos con la lista de los que mas le lamen el culo al político. EL KKS y su gobierno no es la excepción, la misma mie rda de siempre pero mas pestilente, Aquí en el foro algunos comentan pen de jadas vergonzosas como "la envidia del prian" y cosas por el estilo, Che gente es tu pida, justificando y hasta celebrando el nepotismo, el lamebotismo y la miseria del gobierno y su 4ta putrefacción, Y no , no defiendo a ningún partido

publicado por: Jorge Zapata

El lame botismo a los políticos. Lamerle el escroto a un pen dejo como el KKS es cuestión solo de tiempo y recompensa llegara. Mucho tiene que ver esto con la incompetencia y las pen dejadas que hace día tras día en la administración un gobierno. en lugar de reclutar gente competente, con le perfil adecuado, con evaluaciones etc acomodan en los puestos con la lista de los que mas le lamen el culo al político. EL KKS y su gobierno no es la excepción, la misma mie rda de siempre pero mas pestilente, Aquí en el foro algunos comentan pen de jadas vergonzosas como "la envidia del prian" y cosas por el estilo, Che gente es tu pida, justificando y hasta celebrando el nepotismo, el lamebotismo y la miseria del gobierno y su 4ta putrefacción, Y no , no defiendo a ningún partido replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0 Responder comentario

Celticolake Hoy, 10:29 am ... Seguir

Mensaje privado

Denunciar mensaje

A los que justifican y celebran que se elijan a lame botas para ocupar puestos políticos y de gobierno por cualquier partido, no tengo mas que que decir que son una che pus[...]a pestilente y putrefacta igual a la mie r da de gobierno que tenemos y a la clase política que tiene Mexico, El día aun muy lejano que esta gente pen deja, porrista, agachona y lame culos, se pongan a criticar, señalar y pedir cuentas a los gobiernos, es dia, empezara apenas a dejar Mexico de ser tercermundista y miserable. Los chairos se han encargado de entregar las nal gas a los gobiernos por 60 años aprox y hoy en día con mas fuera que nunca,

publicado por: Jorge Zapata

A los que justifican y celebran que se elijan a lame botas para ocupar puestos políticos y de gobierno por cualquier partido, no tengo mas que que decir que son una che pus[...]a pestilente y putrefacta igual a la mie r da de gobierno que tenemos y a la clase política que tiene Mexico, El día aun muy lejano que esta gente pen deja, porrista, agachona y lame culos, se pongan a criticar, señalar y pedir cuentas a los gobiernos, es dia, empezara apenas a dejar Mexico de ser tercermundista y miserable. Los chairos se han encargado de entregar las nal gas a los gobiernos por 60 años aprox y hoy en día con mas fuera que nunca, replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0 Responder comentario