Pareja siembra por error ‘mangos costosos’ y ahora necesitan seguridad privada

Rani y Sankalp Parihar, horticultores que viven en la región de Jabalpur, decidieron hace unos años sembrar dos plántulas de mango desconocidas, que compraron a un hombre que conocieron en un tren mientras estaban de viaje.

Conforme fueron creciendo los frutos, se dieron cuenta que eran diferentes e investigando, encontraron que eran la inusual variedad japonesa conocida como Miyazaki o 'huevo del sol', que se vende en el mercado a unos 50 dólares, mil pesos la pieza, recoge Hindustan Times.

"La pulpa es como una gelatina, el color es impresionante e incluso se puede comer la piel", dijo la pareja, agregando con la noticia de su inusual siembra se extendió por su comunidad y atrajo a la delincuencia.

Luego de un robo, en que se llevaron 14 de estos mangos, decidieron contratar un equipo de seguridad privada, integrado por cuatro hombres y seis perros, para resguardar los dos árboles y siete mangos que tienen hasta ahora.

