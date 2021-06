Marcha para exigir justicia por su hija en Edomex

"Ni me acordaba que era Día del Padre, mi prioridad es exigir justicia por el feminicidio de mi hija Fernanda", afirmó Mauricio Sabalza, padre de familia que caminó rumbo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Barrientos, a un año del homicidio de su hija, por el que no hay detenidos.

El 20 de junio de 2020, Fernanda Sabalza, de 19 años de edad, fue asesinada al salir de una tienda en Los Reyes Ixtacala, donde entró a comprar galletas y un yogurt.

Una cámara de seguridad captó la imagen del hombre que le habría dado un tiro en la cabeza, y en el celular de la joven había datos de la identidad de sus victimarios, señaló Mauricio. Sin embargo, ha pasado un año y la fiscalía no ha desbloqueado el celular, por ello "yo contraté un perito que va a intervenir", en esta investigación en la que no hay avances, afirmó Mauricio.

"El asesinato de Fer me quebró la vida y hoy cuando mi hijo me abrazó por ser Día de Padre, los dos coincidimos que no hay nada que celebrar, nuestra meta es lograr el castigo para los feminicidas de mi hija", reiteró.

"Dicen que hay una ficha de búsqueda contra los homicidas, pero yo no la conozco y ya pasó un año y no hay ni detenidos, ni avance en la investigación", lamentó.

Por ello, la familia Sabalza se dio cita en avenida Gustavo Baz, a un kilómetro de Barrientos, para caminar rumbo a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México en Tlalnepantla, para exigir justicia por Fernanda.

La familia se reunió junto con amigos y activistas que los apoyaron en la avenida Gustavo Baz, en su trayecto a la dependencia, durante el cual recordaron que México es uno de los países en los que se cometen más delitos contra las mujeres.

Cruces de color rosa y fotografías de la joven estudiante de pedagogía, fueron extendidas en la explanada y pegadas con engrudo en los cristales de la fiscalía mexiquense en Barrientos, para exigir "¡Justicia por el femnicidio de Fernanda!".

Cadena de oración por Fer y Polly

Familiares, amigas y amigos de Fer y Polly, las jóvenes atropelladas por Diego Armando “H” la semana pasada en calles de la alcaldía Azcapotzalco, se reunieron frente a la Catedral capitalina para realizar una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación de las mujeres, quienes siguen en condiciones críticas de salud, y aunque el responsable ya se entregó en espera de ser juzgado, piden que en este caso el castigo sea ejemplar.

En el lugar, los familiares pidieron también a la fiscalía capitalina que se aplique la justicia y no salgan a relucir nuevamente actos de corrupción, de influencias, de parte del padre del acusado y, sobre todo, alguna argucia legal que permita que el joven, quien en días pasados se entregó a las autoridades, reciba algún beneficio del nuevo sistema de justicia penal, pues consideran que no sería “justo” que él siga un proceso legal en libertad, mientras que Fer y Polly sigan convalecientes en el hospital.

Esto, luego que los familiares se enteraran de que la defensa de Diego busca que su cliente sea apresado solo por lesiones dolosas, mientras que los afectados buscan que sea por tentativa de feminicidio, con el agravante de que de el día de los hechos Diego Armando presuntamente estaba alcoholizado y drogado, además de que intentó evadir la acción de la justicia, pues se entregó una semana después, cuando ya en su cuerpo no había sustancias prohibidas.

“Lo principal es pedir por la recuperación de Fer y Polly, pues siguen graves y la recuperación es lenta, el carro les pasó por encima y eso les hizo mucho daño, pero confiamos en que la oración, la buena vibra y los buenos deseos de toda la gente las ayuden. Confiamos también en la justicia divina y también en que se haga justicia terrenal, no queremos que pasen cosas extrañas como ya estamos acostumbrados en la ciudad”, dijo una amiga de las víctimas.