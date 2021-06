El arte torreonense que llegó a Oviedo, España

Cinco cuadros de gran formato realizados por la artista lagunera Mónica Fernández Berlanga cruzaron el océano Atlántico y arribaron a la península Ibérica, específicamente a la ciudad de Oviedo, en España, donde participó en la Semana Profesional del Arte en Retrospect Galleries, realizada del 4 al 14 de junio.

Se trata de la serie Manifiesto a la reconstrucción, que fue fraguada por la artista durante la pandemia y que incluye las obras Pedacitos, Composición, Todas las miradas, Una vez un sueño y Préstame tus ojos, todas ellas fechadas en 2021.

"A mí siempre me ha llamado mucho la atención la belleza. Siempre pinto como cosas muy bellas: las flores, los pájaros, las mariposas, y me entró un poco la destanteada de la pandemia, de estar encerrados y toda esa parte de que das cosas por hecho que no tienes seguras".

Si bien Fernández lleva inscrito el tratado de la disciplina, pues todo el tiempo se encuentra pintando de lunes a domingo en su estudio, enfatiza que la pandemia por COVID-19 la instó a elevar su producción y a buscar nuevos caminos sobre la tela y la pintura.

"Estuve como muy ansiosa, empecé a tomar litografías y clichés que tenía de obra mía, a romperla y hacer como… como volverlo a armar. Cuadros que ya había hecho, que ya estaban terminados, a romperlos y reconstruirlos con la idea de que la belleza no se quede en que todo esté estático o que todo fluya en una línea. La belleza también se encuentra en todo lo roto, en todo lo que no tenemos bajo control".

Darse cuenta de que nada a su alrededor estaba sometido a algún control le permitió la nueva exploración donde percibir lo roto significó oportunidad para reconstruir.

"Es esta parte de armar pedacitos de ti. Todo lo que pasa en la pintura es como una transformación de encontrar la belleza en lo inesperado, en los pedacitos que quedan. Me metí en ese discurso y hasta ahorita lo estoy disfrutando mucho. Mañana no sé qué vaya a pintar. Eso es lo padre, que siempre vas cambiando".

Se trata de un proceso donde la artista trata de romper con lo establecido dentro de sí misma. Aquí surge también el factor lúdico, pues es una aventura donde la creadora vuelve a empezar.

La serie Manifiesto a la reconstrucción llegó a Retrospect Galleries de Oviedo como parte de la Semana Profesional del Arte. En ese recinto estuvo albergada hasta la semana pasada. Debido a las restricciones sanitarias, Mónica Fernández no pudo viajar a Europa, pero pudo percatarse de detalles gracias a las redes sociales.

"Cuando vi el resultado del montaje, de dónde estaba, al lado de qué pintores estaba, el espacio, me quedé enloquecida, me encantó. Siento mucho orgullo de estar ahí".

Así, la lagunera tuvo oportunidad de exponer junto a pintores contemporáneos de la talla de Gabriel Moreno, Lantomo, Betsy Ezensberger y Stefan Yordanov. Cabe resaltar que, de la selección, Mónica Fernández fue la única mexicana incluida.

Distinguida característica de las obras de Fernández es la inclusión de figuras femeninas.

"Siempre hablo de la figura femenina. No es un autorretrato, pero sí estoy hablando de mí, sí estoy hablando de mi experiencia. Es personal, o sea utilizo estas mujeres que no se parecen a mí, pero es de hablar desde mi postura de mujer lo que ha sido, lo que vives y lo que sientes como mujer".

Actualmente, Mónica Fernández se encuentra trabajando en la elaboración de una muestra que expondrá en el Museo Casa Chihuahua el 22 de octubre de 2022.