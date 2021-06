Saltillenses recuerdan a sus padres en el panteón

Para muchos ayer fue de “carnita asada” y cerveza, pues en la mayoría de los hogares festejaron a papá en su día, y una de estas excepciones, es Alfredo, quien a finales de enero vio como el COVID-19 le ganó la batalla a su padre.

Y es que aún recuerda la celebración de año nuevo, solo fueron sus padres, su esposa, hijos y él quienes festejaron en familia el último día del 2020.

“ Fue una fiesta muy especial porque no estaba la familia completa, sin embargo nos divertimos, y ese día platiqué con mi padre como jamás lo había hecho, ahora que lo pienso, hasta parece que sabía que sus días estaban contados”, manifestó.

Aún no saben en qué momento se contagió, pero sí recuerda perfectamente que de un día para otro comenzó a toser con mucha insistencia, al principio no le dieron mucha importancia, pensaron que era una simple gripe, pero no fue así.

“Primero fue la tos, cada vez más intensa, pensamos que era por tanto fumar, pero no fue así, de un día para otro empezó a tener dificultad para respirar, lo llevaron de urgencias al Hospital General, esa fue prácticamente su casa los últimos días de enero.

Justamente el 01 de febrero fue el último día que lo vio, estaba cansado y débil, no le sorprendió cuando los médicos le dijeron que se fuera despidiendo de su padre.

“Son tantas cosas las que duelen. Esas dos semanas prácticamente estuve día y noche con él, aprovechando que estaba de vacaciones, creí que el “viejito necio” de nuevo se iba a salir con la suya, pero no fue así. Mamá aún llora porque no se pudo despedir de él, igual mi hermana”, indicó.

Alfredo es uno de tantos saltillenses que este día no pudo abrazar a su padre, se tuvo que conformar con llevarle unas flores, recordar con su madre tantas anécdotas al lado de el “viejito necio”, como le decía de cariño.

Cada vez lo extraño más, y no me queda más que recordar cada uno de los consejos que me dio, ser un hombre de bien, y cuidar a mi madre y hermana, quiero que al menos por ese lado esté tranquilo.

Pocos visitantes

Por lo regular, en este día no se tiene el mismo registro de visitantes que se presentan los día de la madre, por ejemplo.

Sin embargo, según comentaron trabajadores del Panteón Santo Cristo, el número de personas que acudieron no fue tan numeroso como en otros años.

Y mientras unos dedicaron una oración a su padre, otros decidieron darle gusto como todos los años, y el fara fara estuvo presente, y en otros casos limpiaron y llenaron de flores la cripta donde descansa su padre.