López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller envían mensaje por el Día del Padre

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este domingo un abrazo y una felicitación a todos los papás en el Día del Padre, e informó que ya lo felicitaron sus cuatro hijos y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por lo que "estoy de a jefe de jefe, galán".

En un mensaje grabado durante su viaje de regreso a la Ciudad de México de Aguascalientes, el titular del Ejecutivo federal envío un abrazo a todos los papás que aún están con nosotros y a los que se adelantaron.

El presidente @lopezobrador_ y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller envían una felicitación y un abrazo por el #DíaDelPadre pic.twitter.com/d0sVkZZnsa — El Universal (@El_Universal_Mx) June 20, 2021

"Un abrazo para todos los papás, a los que están con nosotros y a los que se nos adelantaron, un abrazo fraterno, cariñoso, y que disfrutemos con nuestros hijos, con nuestros familiares el día de hoy.

"Yo tuve la dicha de que ya me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, falta Andrés Manuel, pero ya también me felicitó Jesús Ernesto y me felicitó Beatriz. Estoy de a jefe, de jefe, galán", dijo.

Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, también felicitó a los padres, en especial a los papás solteros.

"Ya dijo todo (el Presidente), solamente agregar los papás que son solteros, un abrazo, hacen un gran trabajo por sacar a sus hijos adelante. Fuerza, pásenla bonito", dijo.