Mujer encañona con arma de fuego a adolescentes dentro de un centro comercial

El suceso ocurrió dentro de un mall ubicado en Vancouver, Washington, Estados Unidos, cuando una mujer blanca que estaba discutiendo con un grupo de adolescentes afroamericanas desenfundó un arma de fuego y las encañonó a plena luz del día mientras ambos grupos seguían discutiendo.

La tensa escena duró apenas unos segundos ya que los elementos de seguridad del centro comercial arribaron a la escena casi de inmediato y comenzaron a tratar de calmar la situación. El portal Newsweek reportó que ninguna persona resultó herida ya que el arma no tenia municiones al momento del altercado y además declaró que las mujeres provienen de familias que ya tienen antecedentes de reñir entre sí.

Las autoridades están investigando el suceso y no se han reportado arrestos.

This woman pulled her gun in a Lids hat store. The Kids walked in-front of the gun.

I know, let’s make it even easier for these people to get and carry guns. Clearly they are responsible individuals.

I hate it here right now. pic.twitter.com/UkpNhnzHZT