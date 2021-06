Advierten de 'desastre' administrativo en Insabi

Diputados federales exigieron que el Gobierno federal dé cuentas de cómo ha administrado los recursos que eran del Seguro Popular, ante el desastre administrativo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El Siglo de Torreón informó que el Insabi debe 3 mil millones de pesos a los laboratorios farmacéuticos, de ejercicios del 2019 y 2020.

Los legisladores recordaron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinaron suficientes recursos para cubrir la compra de medicamentos, sin importar qué procedimiento decidiera el Gobierno para su adquisición.

Éctor Ramírez Barba señaló que, de acuerdo con los reportes financieros, hay dinero disponible, pero consideró que lo que no hay es organización en el Insabi.

"Lo que no hay es planeación, o sea, que opten por licitaciones, compras directas o decretazos, lo que no hay son medicinas y hay adeudos a los proveedores, eso quiere decir que no saben planificar", manifestó el legislador del PAN.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, afirmó que el Insabi sí tiene suficientes recursos, por lo que no se explica que no se realicen los pagos a tiempo a las farmacéuticas.

Recordó que cuando se creó el Insabi se le transfirieron 40 mil millones de pesos de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Igualmente, cuando se discutió la desaparición de fideicomisos en la Cámara de Diputados, al mismo fondo se le quitaron otros 40 mil millones y se destinaron al fondo de Salud para el Bienestar.