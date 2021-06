Su nombre oficial es la República Popular China, ese país que es el más poblado del mundo con casi 1400 millones de habitantes… ¡son muchos! Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y de las más admirables por lo que han logrado en el pasado y por lo que representan actualmente. Mucho se ha dicho que los chinos solamente se dedican a copiar productos y al hacerlo lo hacen con muy mala calidad, pero no es cierto. En realidad, China se ha convertido en una potencia en el desarrollo de nuevas tecnologías y ha logrado conseguir los más altos estándares de calidad en todo lo que fabrican. Por eso algunos países los atacan tanto… pero mejor no digo nombres… you know, o sea, ya usted sabe.

Los chinos nos invaden con las palabras, porque en México hay una buena colección de ellas, que tienen que ver con el chino y la china. La que primero se nos viene a la mente es el famoso personaje de la china poblana, tan representativa de nuestro folclor nacional y que resulta que en realidad ni es china ni es poblana. ¡Uh que la canción! Pues parece absurdo que ese personaje femenino tan popular no tenga relación con el país oriental. Para acabarla de amolar, esta china no sólo existió en México, sino también en otros países hispanos como: Cuba, Perú, Ecuador, entre otros. La china de México era una mujer del pueblo, de raza mestiza, que se distinguía por su belleza y por andar siempre muy limpiecita y que además, solía destacar sus redondeces con un traje pintoresco, ligero y provocativo. Para hacer adornos de papel con muchos colores, usamos el "papel de China" aunque éste sea más mexicano que el mole y que seguramente allá en China ni lo conocen. Se supone que se le llama así porque el proceso para fabricarlo y que tenga esa textura característica es muy similar al proceso que "los chinos de China" usaron originalmente para fabricar el papel. Cerca de "su casa" -que es la mía- hay un puesto de tortas que se llama El Chino, y es que así le dicen al dueño, que tiene el pelo crespo… o sea chino. Si los chinos tienen el pelo liso, ¿por qué se le dice "pelo chino"? Una versión que es muy creíble y documentada dice que proviene del náhuatl xinotl que significa, pues eso, pelo rizado; además se pronuncia casi igual que la palabra "chino". A aquello que no le entendemos, decimos que "está en chino" porque consideramos a este lenguaje como muy difícil de aprender, aunque cada vez más se habla en el mundo y muchos dicen que superará pronto a las demás lenguas en cantidad de hablantes. Si usted no me cree lo que le digo, dirá que se trata de un "cuento chino", que es un embuste, una mentira. Cuando algo nos estremece, nos pone la "piel chinita" o que se nos "enchina la piel", que es como en México decimos cuando se nos pone la "carne de gallina". Muchas son las expresiones que usan esta palabra, pero como ya se me acabó el espacio, como dijo el chinito: me paso a letilal, o sea, a retirar. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo ME PREGUNTA Víctor Sáenz: En un discurso, el gobernador dijo "atrayera". Yo creo que lo correcto es atrajera, ¿o puede decirse de las dos maneras? LE RESPONDO: El pretérito en tercera persona del modo subjuntivo del verbo atraer es atrajera o atrajese. Atrayera es incorrecto. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La esperanza es un cheque firmado a favor de la felicidad. El problema surge cuando resulta que no tiene fondos.