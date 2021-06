Detecta Cruz Roja Saltillo maltrato de adultos mayores en el 30 % de sus servicios

En caso de adultos mayores, por cada diez servicios en al menos tres ellos se detecta una situación de maltrato, sin embargo la mayor parte de las atenciones que se brinda a esta parte de población son por caídas ocasionadas por padecimientos crónicos degenerativos.

Según reveló Juan Carlos Rocha López, Coordinador de Socorristas de Cruz Roja, gran parte de la población que se atiende es en adultos mayores, muchas de ellas tienen enfermedades crónico degenerativas, pero también hay unos que sufren maltrato.

“De diez pacientes que atendemos por lo menos en tres vemos una situación de maltrato, si es constante, y estamos preparados para que cuando identificamos algo de ese tipo, avisamos de inmediato a las autoridades correspondientes, pero si se presentan”, manifestó.

Añadió que cuando se llega a presentar este tipo de situaciones de inmediato se da aviso al 911, posteriormente acude personal de Unidad de Integración Familiar (UNIF) DE LA Policía Municipal, que es el primer contacto.

Indicó que también hay casos de adultos mayores deambulando, mismos que son trasladados por otras personas a la humanitaria institución, por lo que de inmediato se da aviso a las autoridades y a su vez, se intenta localiza a los familiares a través de publicaciones en redes sociales.

“No es frecuente que nosotros atendemos este tipo de situaciones o emergencias, pero si llegan a venir personas, a lo mejor el año pasado tuvimos unas cuatro o cinco que llegaron y las tuvimos que publicar en redes sociales para localizar a sus familiares”, indicó.

Destacó que es frecuente que sufran lesiones por caída, golpes en la cabeza y fractura en huesos largos, y por descuido a veces quemaduras, situación de emergencia la cual es la más frecuente que atiendan en las calles.

Por lo anterior, dijo que se presentan por su situación crónico degenerativa y/o fisiológica, ya que ellos pierden mayor estabilidad, las caídas que con frecuencia sufren son por descuido, pues muchos de ellos ya requieren de cuidados especiales.

“No digo que no exista el maltrato porque también llega a suceder pero no es muy frecuente, esto ocurre más por un descuido o simplemente porque ya no pueden caminar bien, y es cuando vienen estos problemas”, concluyó.