De sociales...

Hola, Hola... Continuemos con las medidas de sanidad ante el COVID.

■ Gracias a la gestoría de Carmelita Tostado Gamboa, orgullosamente lagunera gomezpalatina, se logró celebrar por primera vez en 1946, con una misa en la Iglesia de Guadalupe de Torreón, el Día del Padre. De igual manera, con su intervención, logró que Lerdo, fuera la primera ciudad de Latinoamérica en dedicar un monumento al Padre en 1997, posteriormente se crearon otros en San Luis Potosí y por supuesto, en su natal Gómez Palacio… Felicidades a todos los papás, ya que mañana será su día.

■ Culminó su misión en la tierra, para pasar a la vida eterna, la estimada dama, María de Lourdes Papadopulos Villalobos de mis condolencias a su esposo Pablo Sauza, sus hijos Lulu, Jacobo y Pablo Sauza Papadopulos; María de Lourdes Sauza de Humphrey y Fernando Humphrey Amarante, sus nietos María José, Lucas y Adrián; sus hermanos Naima, Aristidis, Silvia, Miguel, Nicolás, Lupita, Constantino y María Luisa, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, les fortalezca en su partida, para ella, eterno descanso.

■ El lunes 21, iniciará una vuelta más al Astro Rey, mi querida amiga y maestra, Miss Pecky Webb de Estens. Estoy segura de que desde muy temprano, recibirá parabienes de su esposo Claudio Estens, sus hijos Pamela, Abelardo, Franco y David, respectivos cónyuges, nietos, hermanos y múltiples amistades. ¡Congratulaciones!

■ El domingo pasado, salude en el restaurante El Agave, a la familia Murra Farrus: Eduardo y Nuri, en compañía de sus hijos, Eduardo y Maribell Barrera de Murra y su guapa hija Isabel; Nuri Murra Farrus de Becerra y Luis Humberto Becerra Coronel y su pequeña hija Amáia, disfrutando los variados platillos que allí se elaboran. En el mismo lugar, pero en el lado de la terraza a Gerardo González Dueñes y Elvira Lugo de González, en compañía de sus hijos y sus nietos, en alegre convivencia familiar… Por cierto, una felicitación a Nuri, que siempre está pendiente de la atención y gastronomía de este prestigiado lugar. Una delicia el entremés, cortesía de la casa, frijoles refritos con queso fresco y nopalitos con pico de gallo, acompañado de tortillas de maíz blanco, amarillo y azul, así como de harina. No deje pasar la oportunidad y visítelo, ubicado en CIMACO Cuatro Caminos, el Centro Comercial de todos los laguneros.

■ Externo mi sincera condolencia a la familia Uribe Jiménez, en especial a mi amigo y compañero siglero, Yohan Uribe Jiménez, por la partida a la Casa del Señor, de su querida madre, doña María del Carmen Jiménez. Ruego al Creador, los conforte en su ausencia, para ella oración y descanse en paz.

■ Afectuoso saludo a la religiosa, Licenciada Rosario Campillo, directora del ya centenario, colegio Primo de Verdad en ciudad Lerdo, Dgo.

■ Intensa actividad en algunas generaciones de egresados del Instituto Francés de La Laguna, ya que celebran su aniversario, así como la generación 1953-1964, que preside Gustavo Díaz de León, quienes tendrán un festejo a distancia, para brindar por sus 57 años de salir del Instituto, para lo cual, han implementado un amplio programa, para la tarde del próximo martes en punto de las 19:00 horas Por su parte, la generación 1955-1966 que lidera David Sada Salinas, hará lo mismo, el viernes 25 a las 18:30 horas y el sábado 26, tendrán una comida de celebración por sus 55 años de egresados, convocando a quienes residen en La Laguna y a sus compañeros de otras ciudades.

■ Casa Iñigo, en el Mes del Sagrado Corazón, el sábado 26 en punto de las 18:00 horas, transmitirá en vivo por Facebook y YouTube la plática El Amor se Hizo Carne a cargo del padre Enrique Ponce de León, S.J. No se la pierda.

■ El Patronato del Museo de la Revolución conformado por Gerardo Martín Sarabia, Armando Martínez Herrera, Fernando González Ruiz, Josie Reynoard de Iriarte, Mavisa Rodríguez Garza, Marcela Pamanes González, Isabel Berlanga Gotés, Maricela Iriarte Reynoard y la que esto escribe, así como su directora, Lic. Irma Hortensia Trujillo Espinosa, el martes 22, en los bellos jardines del museo, se reunirán para dar a conocer la coordinación de diversas actividades artísticas y culturales, así como las gestorías, que se estarán llevando a cabo para los próximos meses. Estén pendientes de ellos.

■ Enhorabuena a Ángel Morales y a la vinícola Cuatro Ángeles, ya que en este año, la vinícola fue con la Medalla de Oro por el vino Malbec, agregándola a la Medalla de Plata, que ya habían adquirido por el tinto Blend de la Casa. Próximamente estarán ofreciendo una serie de eventos como cenas-maridaje, degustaciones, catas guiadas y muchos más, donde conocerán y apreciaran más esta bebida milenaria. Puede visitar su página de Facebook Cuatro Ángeles.

■ El Museo Arocena invita a su Campamento de Arte en Línea 2021 para niños de 5 a 12 años, donde podrán disfrutar de todas las actividades que tendrán preparadas para ellos, desde la comodidad de su casa. Dentro de las actividades: talleres artísticos, juegos y actividades de esparcimiento. Explorarán el arte, la ciencia y el medio ambiente, a través de diferentes materiales y prácticas artísticas. Cada lunes, miércoles y viernes, disfruta de los talleres en video. Los martes, jueves y sábados, realizará los talleres en tiempo real, con el equipo de educadores. Los viernes tendrán una actividad sorpresa. Horario de lunes a sábado, 11:00 a 16:00 horas, (4 semanas, del lunes 5 al sábado 31 de julio) esto a través de Zoom y Facebook. Pregunta por los descuentos y diferentes formas de pago. Solicita el formato de inscripción y mayores informes enviando un correo a [email protected] o en https://museoarocena.com/.../1045-cursode-verano-para...

Agradezco sus comentarios a [email protected]

Sabía usted que…?

Fray Servando Teresa de Mier… Durante los años siguientes gozó de cierto renombre y se hizo famoso como predicador, especialmente cuando el 8 de noviembre de 1794 pronunció una “oración fúnebre” por Hernán Cortés que llamó vivamente la atención. Un mes más tarde, el 12 de diciembre, fecha de la celebración de la Virgen de Guadalupe, en la propia Colegiata de Guadalupe, pronunció un célebre sermón en el que rechazaba las tradiciones sobre las apariciones de la Virgen María, poniendo en duda su veracidad. El sermón escandalizó a los devotos y fue la causa de muchas de sus desgracias posteriores. El arzobispo Alonso Núñez de Haro ordenó que se le encerrara en una celda del convento de Santo Domingo, a la vez que se iniciaba la instrucción de un expediente. El 21 de marzo, el arzobispo lo condenó a diez años de exilio y reclusión en el convento de los dominicos de Nuestra Señora de las Caldas, en Santander (España). Al mismo tiempo se le prohibió enseñar como profesor y ejercer como religioso y confesor, retirándosele el título de doctor que le había concedido el Pontífice. Su intento de retractación resultó inútil, por lo que, abandonado por sus familiares y amigos, tuvo que aceptar la promulgación de un edicto de condena pública que se leyó en todas las diócesis de la Nueva España, con excepción de Nuevo León, cuyo obispo era un viejo amigo suyo. La Inquisición, presidida por su tío Juan de Mier y Vilar, prefirió abstenerse de intervenir, pero el propio fray Servando escribió en sus Memorias: “Como hombre de honor y de nacimiento había recibido con el edicto el puñal de muerte”. Tras pasar dos meses en la fortaleza de San Juan de Ulúa, el célebre presidio que frecuentarían más tarde numerosos insurgentes y los restos de la expedición de Mina, el 7 de junio de 1795 embarcó en Veracruz rumbo a Cádiz. Se iniciaba así el larguísimo periodo de su expatriación, que se prolongaría hasta 1817, cuando Servando de Mier regresó a México formando parte de la Expedición de Francisco Javier Mina. En estos 22 años se convirtió en un personaje insumiso, resabiado y crítico. Recluido en el convento de Santo Domingo de Cádiz, pronto buscaría ocasiones para escaparse. En sus Memorias se refiere a los “zafios dominicos españoles, de procedencia campesina, que lo perseguían y torturaban por aristócrata”. Trasladado en la primavera de 1796 al convento de San Pablo en Burgos, el prior, un hombre ilustrado que lo acogió con simpatía, lo recomendó a Jovellanos, el nuevo ministro de Gracia y Justicia de Carlos IV, que le permitió regresar a Cádiz en mejores condiciones.

HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA…

No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase.