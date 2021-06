El cuerpo y las emociones

¿Alguna vez te has enfermado o te has encontrado con un determinado dolor y te has puesto a buscar en algún libro, preguntarle a un conocido o buscar en internet que significó tiene? Muchas veces cuando lo encontramos nos damos cuenta de que es lo que nos está sucediendo, que por ejemplo el dolor de estómago tiene que ver con la ansiedad, con el estrés y si empezamos a ir más profundo con el estómago, el estar estreñido se relaciona con otras emociones y así sucesivamente.

Todo nuestro cuerpo está conectado. La mente y el cuerpo hacen una unión y lo que no puedo dominar en mi mente lo represento en mi cuerpo. Ahora que me senté aquí en mi habitación a escribir la columna y me puse a pensar que iba a escribir, dije que mejor que de algo que he vivido y vivo. Hoy me encuentro con anginas, años sin padecerlas. Algo mi mente me está diciendo que no lo pude escuchar en su momento o no supe como frenarlo y termino repercutiendo en mi organismo.

Es un trabajo diario y como pueden ver, aunque medite, haga reiki y me conecte con la naturaleza, me sigue sucediendo. La idea es llegar a tal nivel de consciencia donde tu mente no domine a tu cuerpo, donde puedas resolver los conflictos previamente para no llegar a caer enfermo o con alguna dolencia. Claro no somos buda y estamos en el camino del aprendizaje y errores, lo importante es poder verlo para trabajarlo y estar mejor con nosotros mismos.

Es importante poder expresar nuestras emociones de una forma sana, no reprimirlas y también aprender a regularlas, gestionarlas y controlarles.

Ejercicios muy buenos que se pueden hacer para poder controlar y regular las emociones y que ellas no nos dominen, es el yoga, la meditación, ejercicios de respiración.

Cuando vengan a tu mente pensamientos negativos, córrelos, cámbialos por pensamientos positivos, ya que ellos te traban y no te dejan avanzar.

Una vez puedas ser consciente de tus pensamientos, de lo que te generan y utilices algunas herramientas como las que te comenté más arriba, vas a ver como comienzas a enfermarte menos, claro esta es un trabajo diario y puedes enfermarte en algún momento, pero que eso te sirva para ver como estas gestionando las emociones y que cambios puedes hacer en tu vida, para estar más pleno y más conectado con todo tu organismo.

