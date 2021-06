Con debate, analizarán derrota del PAN

El líder estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jesús de León, habló sobre los resultados de la elección del pasado 6 de junio en donde el partido ganó cuatro de 38 municipios, e indicó que las derrotas son multifactoriales y que harán un análisis de lo ocurrido.

"Esto lo estaremos discutiendo al interior del partido el próximo 26 de junio en el consejo estatal en donde vamos a buscar precisamente llevar todo este debate de qué es lo que pasó, y cuáles fueron los circunstancias. Una derrota o un triunfo pues se deben a muchos factores. No nada más es uno", dijo.

Esta declaración la emitió, a este medio, tras informarse que un grupo de militantes panistas pedía su renuncia tras los pasados comicios.

El líder panista se mostró sorprendido por el documento emitido, e indicó que el análisis debe de hacer al interior del partido y aseguró tener el apoyo de los consejeros de su partido.

"(Quienes emitieron el documento) no es el consejo y no es ni el 10% de los consejeros. Más del 75% de los consejeros me han dado su apoyo", dijo Jesús de León.

"Lo más lastimoso es que la candidata del PAN en Saltillo firma el documento, cuando fue a la que más dinero le dimos durante el proceso electoral de acuerdo al financiamiento público que tenemos autorizado. Fue a la que más apoyo se le brindó y la que se llevó la peor campaña en la historia de Saltillo. Ósea es una contradicción totalmente que no asuma cada quien su responsabilidad", agregó.

Respecto a los resultados dijo que un triunfo o una derrota se deben a muchos factores y no es responsabilidad de una persona.

Entre los factores mencionó los recursos limitados, así como el acceso del gobierno del estado y la federación a programas sociales y con ello la captación del voto.

"Este es un tema de mayor profundidad y lo tenemos que revisar… Vamos a salir de esta. Las derrotas al final de cuentas también es aprendizaje, curte. Nos va ayudar en este proceso de reflexión para tratar de corregir los errores que hemos cometido y vamos a estar listo para los próximos procesos", finalizó.

A través de un comunicado a los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila, los consejeros estatales piden renovar la dirigencia estatal ante los malos resultados en las pasadas elecciones del 6 de junio.