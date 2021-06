Qué emoción con los emojis

Corría el mes de septiembre de 1982 cuando el científico en computación Scott Fahlman, quetrabajaba en su oficina de la Universidad Carnegie Mellon -en la ciudad de Pittsburg, EE. UU.-, vio que entre los mensajes electrónicos alguien había puesto otra broma. Como cinco años atrás ya se había inventado el correo electrónico -aunque todavía no era popular para nosotros a falta de internet- los que lo usaban tenían su "tablero de mensajes", lo que ahora sería el famoso inbox o "bandeja de entrada".

"¡Ah qué chamacos tan pícaros! No hacen memes nomás porque todavía no se inventan…" No existía internet, solo las redes que conectaban a los servicios militares y a las instituciones educativas y de investigación. El caso es que se estaba volviendo un problema, porque "la banda", o sea, la gente ya le había agarrado gusto a hacer bromitas por este medio.

Un día como que mi compadre Scott se hartó y les envió un mail a sus colegas. Decía:

"Oigan raza -porque era norteño, Scott- :

Pues muy chistosas las bromitas que andan mandando pero mi inbox, que todavía ni se llama así,está lleno de mensajes de broma y luego ya no distingo entre los de verdad y las 'vaciladas'. Propongo usar la siguiente secuencia de caracteres para marcar las que son bromas:

: - )

Favor de leerlo así "de ladito", con la cabeza inclinada. De hecho, probablemente sería más práctico marcar los mensajes que NO son bromas, dada la tendencia actual. Para hacer esto, favor de usar:

: - (

Gracias por su atención."

Esta es la historia del supuesto origen de los emoticons, -también llamados emojis- los que en español se llaman emoticonos y que usamos frecuentemente al comunicarnos por redes sociales o por algún servicio de mensajería instantánea como WhatsApp.

Algunos dicen que no fue una idea original del señor Scott, porque existen evidencias de que, desde el año 1969, el novelista ruso Vladimir Nabokov había escrito en el New York Times sobre "la necesidad de que exista una señal tipográfica especial para representar a la sonrisa… algo así como una marca tipo el paréntesis redondo".

Pues no sé, pero a mí me late que Scott fue el bueno en eso de losemoticons, que por cierto se llaman así gracias a que se juntan del inglés emotion, que es "sentimiento" o "emoción" y la palabraicon, que es un ícono -o icono-, un signo que tiene parecido al objeto que representa. Como el famoso : - ) que es una representación de la emoción de la sonrisa.

Y así ahora, me despido de usted ; - )

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Gerónimo Lazcano: ¿Cuál es el origen de la palabra párvulo?

LE RESPONDO:

En latín parvus es algo pequeño y parvulus es algo muy pequeño. De ahí que "párvulo" en español se refiera a un niño muy pequeño.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Sólo nos damos cuenta del valor del idioma cuando nos cobran los datos por kilobyte.