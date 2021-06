Vinculan a proceso al actor Héctor 'N' tras acusaciones de abuso contra su hija

La tarde de este viernes se ha dado a conocer que el actor Héctor 'N', ha sido vinculado a proceso por orden de un juez tras ser acusado de abuso sexual contra su hija Alexa Parra.

De acuerdo al comunicado de Olivia Rubio, abogada de la hija de Héctor 'N' y Ginny Hoffman, el juez encargado del caso determinó que existen pruebas suficientes para vincular a proceso al actor de 45 años, quien fue acusado durante el año pasado por la propia Alexa y su exesposa por abuso sexual y violencia intrafamiliar.

"Todo lo que hemos hecho, tanto las asesorías jurídicas como el ministerio público, están dentro de la ley. Es por ello que el juez determinó que existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso", señaló Rubio.

El día de ayer Alexa reveló por medio de una conferencia de prensa que 'fue víctima de abuso por parte de su padre desde los seis hasta los catorce años.

"Empezó desde los seis años y pues son muchas cosas, no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así?", dijo.

Asimismo, el actor trató de defenderse de las acusaciones, señalando que 'todo era parte de una estrategia' de su exesposa Hoffman, 'para alejarlo de su hija y dañar su imagen'.