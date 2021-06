Llama Miguel Riquelme a EUA a reconsiderar alertas de viaje a Coahuila

El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Riquelme, advirtió que presentarán una inconformidad oficial por el indicador “naranja” que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos en temas de viaje para la entidad, así como para el vecino estado de Durango.

Fue durante su participación en un evento de este viernes por la tarde, que el mandatario coahuilense expresó su inconformidad por la advertencia de viaje que emitió recientemente a su ciudadanía el Departamento de Estado de Estados Unidos, esto bajo el argumento de un indicador en el delito de secuestro.

Riquelme Solís señaló que, luego de dicha emisión de ese informe se presentarán de forma oficial algunas aclaraciones ante el Consulado de dicho país en Monterrey, así como ante la Embajada de los Estados Unidos en México.

“Sale una alerta en dónde nos ponen en otro grado, la verdad no sabemos de dónde salió, Coahuila no tiene secuestros, Coahuila no tiene robos en carreteras, no ha tenido problemas con algún ciudadano norteamericano en nuestra entidad, quiero que sepan que el día de hoy enviamos una carta al cónsul y también al embajador de Estados Unidos en México, estamos pidiendo audiencia para ir a explicarles cuáles son los números de Coahuila, reales, todos los indicadores los tenemos a la baja, sobre todo muy abajo de la media nacional, no tenemos ahorita ningún riesgo para ciudadanos norteamericanos y mucho menos para quien habita aquí en nuestra entidad”.

El gobernador de Coahuila destacó que, a diferencia de otras entidades del país, se puede salir “libremente” a caminar en las calles de todas las regiones, además de que no se tienen problemas en delitos de alto impacto, por lo que se dijo expectante de que se pueda otorgar desde el gobierno estadounidense una audiencia y, de ser posible, sufrir alguna reconsideración en la calificación que se ha emitido hacia Coahuila en el sentido de la seguridad.

“Generalmente no las reconsideran, pero para que la próxima, pues no sé cómo nos estén viendo realmente, si en la parte noreste o cómo estén tomando ellos en cuenta esos indicadores que a lo mejor a nivel nacional no son los mejores, pero que aquí en Coahuila es una isla, prácticamente aquí en la entidad los indicadores son muy distintos”.