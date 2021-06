Hombre detona arma de fuego frente a dos niños durante un tiroteo en plena calle

El tiroteo ocurrió en El Bronx, Nueva York, cuando un hombre que estaba siendo perseguido por un sujeto armado y encapuchado tropezó con dos niños que estaban en la calle y se movió entre ellos cuando su atacante se acercó y abrió fuego en su contra, detonando su arma un total de 12 veces.

Luego de unos segundos, el sospechoso huyó de la escena en una motoneta manejada por otro hombre, mientras que la víctima, quien recibió un total de tres balazos, fue trasladada a un hospital. Los dos infantes. una niña y un niño, quienes durante el tiroteo primero intentaron huir y luego se agazaparon, no resultaron heridos.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar a ninguno de los hombres que huyeron en la motoneta, por lo que difundieron el video en redes sociales para pedir a la ciudadanía que si saben algo sobre el paradero o identidad de los sospechosos se pongan en contacto con ellos.

Please Share@NYPDDetectives need your help identifying & locating the 2 men seen in this video shooting another man near 1551 Sheridan Ave. in the Bronx.

Yes, those are children with the victim, who were very fortunately not injured.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/jiQE9MdKep