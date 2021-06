Siete papás ‘buena onda’ de la televisión

Las series y programas de televisión, o de la web, ofrecen una infinidad de personajes de todo tipo, pero cuando de padres de familia se trata, los hay de muchas facetas. Estos son algunos padres ejemplares, por divertidos, flexibles, inspiradores, amigables, solidarios y mucho más; y por eso mismo precisamente, dignos de recordar y de celebrar.

Ted Lasso de Ted Lasso

Accesible y divertido, sus tropiezos no lo definen y aplica la misma política para otros aspectos de su vida, lo que lo convierte en un gran amigo, indispensable faceta también para los padres.

Dre Johnson de Black-ish

Cometerá muchos errores pero sabe priorizar cuando la situación lo requiere, sus lecciones de vida siempre son relevantes, pero además nunca pierda el humor, cuando es momento de reír.

Johnny Rose de Schitt’s Creek

Siempre sincero y directo pero por eso un valioso aliado, es el tipo de padre que ama y acepta a su familia sin dudarlo, pues siempre estará al lado de quien lo necesite, lo que es invaluable.

Randall Pearson de This Is Us

La clase de persona que uno querría de su lado, sus hijos son primero y apoyarlos es su prioridad, lo que implica enseñarles, pero también escucharlos, convirtiéndolo en un gran ejemplo a seguir.

Phil Dunphy de Modern Family

Divertido, ocurrente y no siempre logrando los mejores resultados, aunque sus intenciones lo sean, a veces lo intenta demasiado, por el hecho de que lo haga, vale más que cualquier otra cosa.

Sol Bergstein de Grace & Frankie

Habrá tomado muchas malas decisiones en el pasado, pero está claro que intenta enmendarlas y que si para alguien está disponible, es para su familia, que pese a todo, siempre contará con él.

Louis Huang de Fresh off the Boat

Siempre optimista aunque no siempre claro en sus ideas, puede equivocarse, pero sabe sacar adelante las cosas gracias a aceptar los retos con buena cara, por muy difícil que esto parezca.