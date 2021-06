Descarta AMLO realizar más cambios en su gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó al señalar que "no sabía nada de eso, hasta ahora me estoy enterando", ante versiones de posibles cambios en su gabinete.

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó sobre las versiones de la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, que sería sustituida por Zoé Robledo, actual director general del IMSS. Además de que el subsecretario Hugo López-Gatell llegaría al Seguro Social.

Sonriente, el presidente López Obrador dijo que no estaba enterado de dichos ajustes en su gabinete; "no sabía nada de eso, hasta ahora me estoy enterando".

El 3 de junio, el presidente López Obrador señaló que analizaría posibles cambios en su gabinete, después de que pasara la elección del 6 de junio.

Los únicos movimientos que han hecho públicos es que propondrá al Senado que Arturo Herrera sea el próximo gobernador del Banco de México y Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda.