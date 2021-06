Joven con 13 hermanos y hermanas comparte su experiencia en casa

Una joven se hace viral en TikTok al contar que sus padres tienen 14 hijos y relatar cómo era su vida al crecer con 8 hermanas, 4 hermanos varones y un hermano que se identifica como no binario.

“Por favor, no tengan 14 hijos”, dice la joven al relatar que su familia vive en una granja de Ohio, en Estados Unidos.

Su madre quedó viuda, por lo que sus hermanos mayores tuvieron que hacerse cargo de muchas de las responsabilidades, cuenta la chica.

"No me malinterpreten, estoy increíblemente agradecido por todos y cada uno de mis hermanos, sin embargo, crecer con tantos hermanos también tiene sus implicaciones negativas […] No importa cuánto te esfuerces, no hay absolutamente ninguna forma de que todos y cada uno de esos niños reciban la misma atención por parte de los padres. Cuando era adolescente comencé a comportarme de manera negativa porque quería esa atención de la que me estaba privando y que continuó en mi vida adulta joven. "Los hermanos mayores se convierten en los padres de los hermanos menores. Con tantos niños, es casi imposible realizar las tareas diarias con dos padres y yo solo tenía uno. Cuando era adolescente, mis hermanos mayores me criaron. Ellos eran los que preparaban mis almuerzos escolares, se aseguraban de que me cepillara los dientes y me llevaban de ida y vuelta a la escuela. Los niños no deberían verse obligados a crecer así solo porque quieres tener tantos hijos", dice ella, comentarios que han dividido opiniones.