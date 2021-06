Línea 12 será el Waterloo de AMLO

Si Enrique Peña Nieto tuvo su Waterloo en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y Felipe Calderón con la muerte de miles de mexicanos en la llamada Guerra contra el Narco, Andrés Manuel López Obrador encontrará el suyo con la tragedia de la línea 12 del Metro donde fallecieron 26 personas y más de cien resultaron heridas.

A diferencia de lo ocurrido en Guerrero y en la lucha contra la delincuencia, en el suceso negligente del Metro -que no accidente-las víctimas fueron ciudadanos comunes y corrientes como usted o yo que tuvieron la mala suerte de tomar el vagón equivocado a la hora funesta.

En las últimas horas quedó claro que el colapso de los trenes ocurrido la noche del 3 de mayo fue por fallas graves en la construcción de las vías del Metro.

El peritaje que reveló este miércoles la empresa sueca DNV detalla que fueron detectadas deficiencias como falta de pernos en trabes, diferentes tipos de concreto y soldaduras mal ejecutadas.

Además se encontró inconsistencia en el número de pernos instalados, soldadura no concluida entre las trabes y falta de eliminación de la cerámica de protección tras la soldadura.

El dictamen de los expertos contratados por el gobierno de la Ciudad de México no es ninguna sorpresa, días antes el periódico The New York Times divulgó un reportaje donde dio cuenta de todas estas deficiencias de la llamada línea dorada que fue construida en el gobierno de Marcelo Ebrard.

Lo que no entendemos es porque en un asunto tan local y habiendo tanta información por investigar, fue un medio extranjero y no uno de la ciudad de México quien difundió el desastre interno que privó en la línea 12 desde que fue inaugurada el 30 de octubre del 2012 en medio de presiones y aceleres políticos.

Desde entonces la vía de transporte ha vivido varios momentos trágicos, en marzo del 2014 se suspendieron actividades en doce estaciones por problemas de construcción y siete años después registró la segunda mayor tragedia en los 52 años de vida del Metro capitalino.

El peritaje de los suecos es apenas la punta del iceberg, en las próximas semanas darán a conocer dos informes detallados sobre las irregularidades encontradas en treinta días de investigación.

A ello hay que agregar las indagaciones que realiza la Fiscalía General de la República para dar a conocer a los responsables de tan descomunal negligencia.

Lo de menos es conocer si los errores en la construcción fue por los pernos o las trabes, lo que nadie alcanza a explicar es porque los funcionarios implicados en el metro, desde su director y su staff técnico hasta los gobernadores de la Ciudad de México, entre ellos Ebrard, Miguel Mancera y Claudia Sheinbaum, no hayan corregido a tiempo las fallas y evitado la espantosa tragedia.

En un país desarrollado y democrático, los señores Ebrard y Sheinbaum ya habrían presentado sus renuncias a sus puestos para no entorpecer las pesquisas, pero además los directivos del Metro estarían en estos momentos sometidos a intensos interrogatorios por parte de la justicia.

Decíamos que será el Waterloo de AMLO porque a querer o no el caso se tornó político toda vez que Claudia y Marcelo son los más allegados aspirantes a la candidatura presidencial por Morena para la elección del 2024.

Sheinbaum no ha querido tomar por los cuernos este complicado problema en tanto Ebrard lanza evasivas a diestra y siniestra para sacarle la vuelta a su evidente responsabilidad.

López Obrador tocó varias veces el tema en sus últimas mañaneras, pareciera que está preocupado por sus delfines y en general por esta tragedia que complicará sus planes en la ya próxima sucesión presidencial.

Lo veremos en los próximos meses.

NOTICIAS, NOTICIAS…

En Sonora se dio un hecho histórico, por primera vez una mujer será rectora de la Universidad de Sonora, ella es Rita Plancarte Martínez, licenciada en Literaturas Hispánicas y quien releva al doctor Enrique Velázquez Contreras… Aterra escuchar las versiones de que el narco metió las manos en las elecciones de varias entidades donde ganó Morena, no es una nueva realidad toda vez que en el pasado otros partidos y candidatos recibieron recursos del bajo mundo. Lo cierto es que el litoral del Pacifico se pintó de guinda con los triunfos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima Michoacán, Nayarit y Guerrero.

