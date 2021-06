Mantos de telarañas cubren región de Australia tras inundaciones

Gippsland, en el estado de Victoria, fue afectada a principios de junio por fuertes lluvias que provocaron inundaciones, lo que llevó a evacuar a la población, detalla la agencia UPI.

Al regresar a sus casas, los residentes locales encontraron que las gruesas mantas de tela colgaban de los árboles y cubrían los prados. Dieter Hochuli, ecólogo de la Universidad de Sídney, explicó a 7News que esa cantidad de telarañas no es particularmente rara, dadas las condiciones meteorológicas. "Se trata de un fenómeno sorprendentemente común después de las inundaciones", dijo, agregando que es así como los arácnidos, al usar sus telas como un gancho de agarre, escapan de las aguas por inundaciones. "Cuando tenemos este tipo de lluvias e inundaciones muy fuertes, estos animales que pasan su vida crípticamente en el suelo, ya no pueden vivir ahí y hacen exactamente lo que intentamos hacer nosotros: se trasladan a los terrenos más altos".

The heavy rains in Victoria have led to millions of spiders weaving literal spiderweb sheets to escape the heavy rains in a process known as ballooning. ️

Parts of #Gippsland are covered in #spider web??!! The little black dots are spiders. There is web as far as the eye can see. This is near Longford #Victoria thanks Carolyn Crossley for the video pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu