En tus Marcas

Con color a Juegos Olímpicos, así se vestirá la tradicional carrera del día del padre con la presencia de Daniela Torres Huerta de apenas 26 años de edad, y recientemente debutante en la prueba de maratón en Italia donde de paso se agenció la última plaza para las féminas en el equipo olímpico de Tokio apenas el pasado mes de abril, para la queretana, entrenada por Enrique Hernández, es hasta el momento el mejor logro que ha tenido desde que inició hace muy poco su carrera como profesional, y es que apenas el fin de semana pasado en su tierra natal se desarrolló el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo, y Torres Huerta demostró su poderío que vive y se agenció sin menor problema el título de campeona nacional en 5,000 metros con 16:47.

En sus entrevistas se manifestó sorprendida porque es una prueba que aún no domina y que sabe que se encuentra en trabajo de fortaleza rumbo a sus primeros Juegos Olímpicos, apenas en el 2016 inició su vida deportiva en las carreras compartiendo por un lado la Universidad y por otro las carreras; licenciada en ciencias de la comunicación y siempre ligada al deporte decide dejar su trabajo para enrolarse en las filas del mejor equipo de atletismo en México, Ghondi MX, y es ahí donde ella misma reconoce su mejor decisión y que hoy la tienen con un pie en el avión que la llevará a los juegos de verano del otro lado del mundo.

En septiembre pasado tuvo que hacer una pausa de dos meses para regresar a casa después de una llamada de su papá informándole que su Madre ya no reaccionaba a los medicamentos y a las quimioterapias, padecía cáncer desde años atrás, es por eso que ella decide acompañar a quien le dio la vida antes de pasar a otro plano y modificar sus entrenamientos sin la presencia del profesor Hernández, un día antes de la partida su mamá, le dijo que la quería ver en unos Juegos Olímpicos, para cumplir ese deseo, había que trabajar duro porque no había mucho tiempo, a finales del 2020 y luego de vivir una pandemia por todo el mundo se lleva a cabo en Polonia el Campeonato Mundial de Medio Maratón en el que Daniela tenía su primera representación por nuestros colores, con 1:10:22 tenía un gran parámetro para pensar que se podía dar la marca mínima par Tokio y lograr la petición de mamá, fue que en abril de 2021 y sin muchos eventos en el mundo, viaja a Italia para participar en un evento muy selecto en un antiguo aeropuerto de Siena, bajo una lluvia y neblina que no dejó jamás de hacerse presente, Daniela se aferraba cada vuelta del circuito al pacer africano que los organizadores habían designado para correr 2:29:30, marca mínima por la World Athletics para los Olímpicos, es así que ante el grito de su entrenador faltando dos kilómetros se adelanta al rabbit y empieza a jalar para llegar a la meta con 2:28:55 logrando unirse a la lista que ya conformaban Úrsula Sánchez y Andrea Limón, abrazada por su entrenador al llegar a la meta y entre llanto de ambos él le dice: “Ya sabes quien te está viendo, dedicado para ella”, la parte que ella tenia que hacer ya se había hecho solo quedaba esperar unas semanas más y esperar que dos mexicanas lograran correr 2:28:54, algo que sin duda se veía difícil pero ellos siempre respetaron a todos los rivales y no levantaron los brazos, hasta no saber los demás resultados, es así como Daniela Torres Huerta está a días de cumplir el deseo de mamá de verla en unos Juegos Olímpicos y con la seguridad que no serán los únicos, porque con 26 años, puede estar en París 2024 y Los Ángeles 2028 sin lugar a dudas.

Si tu eres un amante del running no te puedes perder este domingo ver correr por las calles Torreón a una de las próximas representantes de México en Tokio, pocas veces en nuestra región podemos ver atletas de ese nivel y si a eso le agregas como luchó por el sueño de mamá creo que merece un aplauso doble, ¿no lo crees así?

Ismael Caro Ramos // [email protected]