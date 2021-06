Atleta explica que burrito de carne es la razón por la que dio positivo a esteroides

Shelby Houlihan, una atleta estadounidense, dice que un burrito de cerdo contaminado es la razón por la que dio positivo a una prueba de esteroides, lo que resultó en que se le prohibiera competir durante cuatro años.

Houlihan escribió en Instagram que recibió una carta de la Unidad de Integridad del Atletismo el 14 de enero, informándole de la acción disciplinaria. Detalla que proporcionó una muestra de prueba de drogas el 14 de diciembre, que resultó positiva para el esteroide nandrolona.

"El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha confirmado la acusación de AIU [Unidad de Integridad del Atletismo] y ha prohibido a Shelby Houlihan de los Estados Unidos durante cuatro años, a partir del [lunes], por la presencia de un metabolito de nandrolona, ​​una violación de las reglas antidopaje de World Athletics", dijo un comunicado.

La corredora de pista dijo que no sabía qué era la nandrolona cuando recibió el correo electrónico que le informó por primera vez de la prueba positiva. "Desde entonces me enteré de que la AMA [Agencia Mundial Antidopaje] ha entendido durante mucho tiempo que comer carne de cerdo puede producir un falso positivo de nandrolona, ​​ya que ciertos tipos de cerdos la producen de forma natural en grandes cantidades", escribió Houlihan en Instagram. "La carne de órganos de cerdo tiene los niveles más altos de nandrolona".

Según añade, comió carne de cerdo justo antes de la prueba, que es por lo que podría haber dado positivo a nandrolona. "Concluimos que la explicación más probable fue un burrito comprado y consumido aproximadamente 10 horas antes de la prueba de drogas en un auténtico camión de comida mexicana que sirve despojos de cerdo cerca de mi casa en Beaverton, Oregón".

Agrega que notificó a la Unidad de Integridad de Atletismo y se sometió a una prueba de polígrafo, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo le informó que no aceptaba su explicación y ratificó la prohibición.

"Me siento completamente devastada, perdida, rota, enojada, confundida y traicionada por el mismo deporte que amaba y en el que me entregué solo para ver lo bueno que era. Quiero ser muy clara. Nunca he tomado ninguna sustancia que mejore el rendimiento. Y eso incluye aquello de lo que se me acusa", insiste ella.

