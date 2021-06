Plasmar el espacio en 'tracks' pictóricos

Con obras realizadas entre 2017 y 2018, durante una estancia en Ciudad de México, y otra más en Saltillo, el artista saltillense Roy Carrum inaugurará hoy su muestra Track [] en el Museo Casa del Cerro de Torreón.

La cita será a partir de las 19:00 horas en la pinacoteca del recinto. Allí, 39 piezas con técnicas de óleo y acrílico sobre tela, además de carboncillo, mostrarán los intereses pictóricos del autor, los cuales desfilan entre la naturaleza muerta y la música.

"Mi trabajo es figurativo y está muy basado en el género de la naturaleza muerta. Dentro de eso también hago algunas exploraciones sobre escenas. Son escenas también exteriores, de lugares encontrados, de paisaje. También tengo una predilección sobre el bodegón de instrumentos musicales".

Así, sus periplos lo inducen a la exploración de la composición, del color y su relación con la pintura.

"Es una amalgama de series. Es la figuración en escenas de naturaleza muerta y de paisaje".

El artista menciona que su interés por los tópicos que sostienen el discurso de sus obras, brotó de manera natural, "se fue dando".

"Hago algo que hacemos casi todas las personas, que es estar registrando, tomando fotos de las cosas, de los lugares en donde estamos. Casi como toda la gente, yo también tengo ese tipo de memoria. En lugares donde voy, en lugares donde vivido y donde visito, trato de tomarles fotos. Lugares que me parecen interesantes los fotografío y luego los pinto. Ese ya es como parte de mi proceso".

Roy emprende su labor pictórica a partir de las fotografías, de esas imágenes que congelan un paisaje que le ha resultado interesante. El recuerdo siempre está presente en los pigmentos. La memoria narra su relación con los espacios, con los objetos y sujetos con los que se convive.

"Como todos, hacemos colecciones y archivos de esos momentos. La cosa es que mucha gente los tiene en su celular. Yo además de eso, los pinto".

Carrum explicó que el título de su muestra, Track [], remite a que también tiene una serie con instrumentos musicales, pues le gustan las obras con estos objetos.

"Me gusta la palabra 'track', que también en español es pista. Entonces, yo siento que, al menos esta expo o mi trabajo, va hacia una serie de imágenes que se van intercalando, que pueden ser como el zapping, lo que haces cuando estás haciendo 'scroll' en el celular o en la televisión, que uno todo el tiempo está viendo imágenes inconexas".

Es precisamente esa lógica de la vida la que Roy Carrum busca retratar en sus cuadros, los cuales ve como si fueran varias pistas, varias canciones de una vida.

Esta será la segunda ocasión en que el artista exponga en Torreón. Hace 16 años tuvo la primera oportunidad de mostrar su arte ante los laguneros, por lo que esta nueva oportunidad le emociona y otorga satisfacción.

"Desde hace mucho tiempo no había visto tantas pinturas mías en un lugar. Es interesante verlas de nuevo porque eran pinturas con las que no convivía. A veces uno hace una serie pensándola para verla junta, pero por razones como de que uno tiene que vender o deshacerse de ellas, no las ves juntas y uno las piensa así la mayoría de las veces, las piensa juntas".