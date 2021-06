'Chicharito' Hernández toma con calma su posible llamado

Aunque todo apunta a que su nombre será incluido en la lista preliminar de México para la Copa de Oro, el delantero Javier Hernández dijo ayer que se toma con calma un posible regreso a Selección Mexicana.

El "Chicharito" Hernández, goleador histórico del "Tri", no es citado al equipo nacional desde septiembre de 2019, pero la falta de contundencia del equipo azteca le abriría la puerta al regreso.

México se ha ido en blanco al ataque en dos de sus últimos tres partidos.

Esa falta de poder ofensivo, combinado con el buen arranque de Hernández en la temporada de la MLS, hacen presumir que su nombre aparecerá en una lista preliminar de 60 jugadores que México debe dar a conocer antes del viernes.

"Siempre es un honor el que tu nombre aparezca en cualquier lista o prelista, pero aún falta mucho para cuando llegue la definitiva y entonces podremos hablar del tema si mi nombre aparece ahí", dijo Hernández en una rueda de prensa desde Los Ángeles.

Hernández, quien suma siete goles en la actual temporada de la MLS; no es llamado por Martino desde que se vio involucrado en un escándalo al participar en una fiesta durante una concentración del equipo mexicano en la ciudad de Nueva York.

Aunque otros jugadores estuvieron presentes en la fiesta no autorizada, Hernández es el único de ellos que no ha regresado al equipo mexicano.

Hernández dijo que no ha llamado a Martino sobre una posible inclusión en el seleccionado mexicano.

"Sería arrogante e imprudente tomarme el lugar de exigir o hablar para pedir una convocatoria, está claro (Martino) es el líder, el jefe, y él decide por cualquier razón a quién llamar, así que sería arrogante de mi parte el llamarle", dijo el "Chicharito", quien ha disputado los últimos tres Mundiales.

"Cuando Javier Aguirre me dio la oportunidad (Sudáfrica 2010), no le marqué por ser la joven revelación para decirle 'llévame', luego vino 'El Chepo' (José Manuel de la Torre), Luis Fernando (Tena), Víctor Manuel Vucetich y no les llamé. Cuando llegó Miguel Herrera decidió no llamar 'europeos' y no le llamé, entonces hay que ser ecuánimes", agregó.

Martino ha dicho varias veces que no existe un veto sobre Hernández y nunca lo ha descartado abiertamente, pero si dijo que la relación de confianza se había dañado tras la fiesta.

"En mi país les gusta hablar de cosas que sucedieron o que si no sucedieron. Yo solo puedo decir que espero que la selección, esté o no incluido, llegue más allá del quinto partido. Voy a seguir trabajando y sí sucede el llamado podremos hablar de ese tema, por ahora es una prelista", reiteró "Chicharito", quien dijo que: "Estoy feliz y contento, es un honor representar a la selección, pero si no se da vivo una etapa feliz y plena".