ES TODO UN CRACK

Siempre han existido ídolos en los diferentes ambientes que rodean nuestra vida: la música, el teatro, el cine… ¡en los deportes! Lo más probable es que usted -como yo- se ha percatado de que ahora, cuando alguien se refiere a estos ídolos -sobre todo en lo deportivo- se dice que es un crack. Desde la primera vez que escuché esa palabra: crack, me llamó mucho la atención… ¿por qué les dicen así a estos admirados hombres y mujeres que destacan dentro sus ámbitos?

Bueno, para empezar a tratar el tema de los cracks, le diré que es una voz inglesa que el Diccionario de la Real Academia Española sí lo recoge como válido, aunque ésta -la Academia- recomienda que no se escriba en su forma original en inglés: crack y que en cambio se adapte al español crac, a lo que dudo que haya alguien que le haga caso, la verdad.

Ya sabe usted que nuestros queridos amigos anglosajones -o sea, los "gringos" y los ingleses- son muy dados a crear palabras a partir de los sonidos, es decir, a las onomatopeyas. Crackes una de esas palabras, porque ese es el sonido que hace algo cuando se estrella o se rompe: crack. Bueno pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los que son muy buenos en lo que hacen? Para allá voy, aguánteme el corte.

Se dice que alguien es un crack en su disciplina -deportes o alguna otra- porque "rompe" con lo normal, lo establecido. Como el crack es excepcionalmente bueno en lo que hace, rompe el concepto tradicional. Por eso es un crack, porque es una forma onomatopéyica inglesa de decir que "la rompió"… ¡Ándale! ¡Con razón dicen: "la está rompiendo" cuando alguien hace algo extraordinario! Ahora lo entiendo todo.

Para la palabra crack, la Academia Española también recoge los significados de "cocaína en piedra" y "caballo que destaca en las carreras". Lo de la cocaína pues yo no sé nada, pero me platican que es porque la piedra se quema y al hacerlo truena y cruje, así que suena así,"crack"; y lo del caballo, pues es la misma razón que le platicaba anteriormente.

No me quiero retirar hoy sin platicarle sobre otra palabra que me llama poderosamente la atención: hacker. Ya sabemos quehacker es aquella persona que sabe mucho de computadoras y que accede -a veces de manera ilegal- a otros sistemas o redes que no le pertenecen.

La Academia Española, de nuevo, nos indica que por favor no escribamos hacker sino que pongamos "jáquer" -en plural: jáqueres- o que también podemos usar "pirata informático", a lo que todos procedemos a ignorar tal recomendación, obviamente. La palabra hacker proviene de hack que es un verbo del inglés antiguo haccian que significa "cortar en pedazos" y, según algunos estudiosos de esta palabra, se dice que en el año 1955 es cuando se empezó a utilizar para referirse a eso de andarle moviendo a las máquinas, específicamente nació de un club de trenecitos a escala que había entonces en el MIT, o sea, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí, alguien dijo: "no le anden moviendo o hackeando al sistema eléctrico porque se "echan" los fusibles" y entonces la palabrita se quedó para siempre.

Ahora hay jáqueres -no, no se ve bien escrita así- para todo, porque existen muchas cosas conectadas a Internet. Además de computadoras y celulares, hay lavadoras, lámparas, puertas, refrigeradores… bueno, ¡hasta juguetes sexuales! Bueno, eso me han dicho, así que tenga cuidado porque a cualquiera de esas cosas se la pueden "jaquear".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Marisol Villanueva: "¿Cómo es correcta esta palabra: encauzar o encausar?"

LE RESPONDO: Depende Marisol, porque ambas son válidas pero tienen diferente significado. Encausar proviene de "causa" y es "formar causa judicial contra alguien". En cambio, encauzar proviene de "cauce", que es "abrir cauce" o "encerrar en un cauce una corriente o darle dirección por él". Así que todo depende de lo que quieras decir.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En la vida, todos estamos buscando nuestro papel, sólo asegúrate de que éste no sea el del baño.