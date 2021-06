Mancera espera que peritajes a Línea 12 del Metro no tengan carga política

Tras subrayar que el informe preliminar sobre los peritajes a la Línea 12 del Metro indica que se realizó un mantenimiento adecuado, el exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que lo más importante es que las investigaciones del colapso ocurrido el pasado 3 de mayo se mantengan sin tintes políticos.

En conferencia de prensa en el Senado, el actual coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) puntualizó que lo que le da más confianza en las indagatorias es que participarán especialistas del Colegio de Ingenieros y de otras instancias independientes.

"Quiero confiar que va a ser como se ha anunciado y como se ha mostrado, una investigación sin ninguna carga política, una investigación de una empresa que me parece seria, pero que hoy se ha anunciado que también estará participando el Colegio de Ingenieros y otras instancias. Eso me parece que abonará también en la investigación. Yo quiero confiar en que así será, así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tiene ningún tinte político, ojalá que así se conserve, que así siga, me parece que es lo más importante para el transcurso de la misma y para llegar a conclusiones definitivas".

Mancera aseguró que tiene la conciencia tranquila, ya que lo que realizó en su administración, "los trabajos, las tareas, la operación, el día a día, está ahí, no la vamos a inventar ni lo voy a convertir en un discurso y se puede revisar".

-¿Tiene la conciencia tranquila?

-Sí, pero no es un tema de conciencias, es un tema de saber que se hizo lo que se tenía que hacer.

Señaló quiero no quiere convertir esto en un tema político ni hacer reparto de culpas. "Yo no voy a caer en esa parte. (…) Yo no quisiera hacer un editorial del dictamen. Yo prefiero esperar hasta que se se termine toda la investigación. Lo que hoy se presentó es un informe preliminar. Hoy solamente los expertos y los peritajes van a deslindar responsabilidades y el documento servirá para orientar las investigaciones", enfatizó.