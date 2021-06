Diputados del PT rechazan desaparición de plurinominales e incorporación de Guardia Nacional a Sedena

A pesar de que anunciaron que siguen "firmes" con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la siguiente Legislatura los próximos diputados federales del Partido del Trabajo (PT) anunciaron su desacuerdo con el planteamiento del titular del Ejecutivo Federal de incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); y tampoco secundan la iniciativa de desaparecer a los diputados plurinominales.

En una conferencia de prensa, en donde eligieron –por unanimidad- a Alberto Anaya como su coordinador parlamentario, los diputados del PT, dijeron que existe un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo del 2024, y la iniciativa planteada por el Presidente de la República, entra en contradicción con ese acuerdo.

El vicecoordinador parlamentario petista, Gerardo Fernández Noroña, dijo que comparten la preocupación de la inseguridad, y de que la corrupción de mantenga fuera de la Guardia Nacional, pero, adelantó, puede haber maneras de lograrlo y no incorporando a este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional.

"En el tema de la Guardia Nacional ese es un tema todavía más delicado porque ahí hay un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo del 2024 y parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación y que el propio compañero Presidente nos lo pidió, entonces yo creo que ese tema lo tenemos que discutir compartimos la preocupación de la inseguridad, compartimos la preocupación de que la Guardia Nacional mantenga fuera la corrupción y creo que puede haber maneras de lograrlo sin que se incorpore a la Secretaría de la Defensa", dijo Fernández Noroña.

Por su parte, el también vicecoordinador y diputado reelecto, Benjamín Robles, dijo que piensan que ahí está el problema de fondo en la inseguridad, pero se tienen que ver la forma, si es con ese planteamiento o con otro.

"Estamos de acuerdo es que es un problema que está en la mente, en el sentimiento de la sociedad en su conjunto, por eso el PT tiene que respaldar cómo solucionar ese problema, ese es el fondo, y veremos la forma si es esa o es otra, tenemos mucho tiempo.

"El propio Presidente dijo que habrá que esperar a que concluya el plazo que nos dimos como Congreso para que trabaje la Guardia Nacional", dijo Robles.

En esta conferencia de prensa, donde también estuvieron las diputadas electas Lilia Aguilar y Magdalena Núñez Monreal, Fernández Noroña dijo que apoyan decididamente el echar atrás la reforma energética del ex presidente, Enrique Peña Nieto, pero tendrán que platicar con la bancada del Verde, pues ellos no están a favor de esta desaparición, pues la apoyaron cuando fueron gobierno en la administración pasada.

"Hubiera sido bueno que el compañero Presidente… platicáramos compañeros y aliados estas tres reformas.

"En el caso de la reforma energética la apoyamos completamente, yo creo que vamos a tener una reforma energética completa para echar a atrás la que es producto de sobornos de Odebrecht, pero con el Partido Verde tendremos que platicar porque ellos, inclusive no nos acompañaron en leyes secundarias en esta Legislatura y expresaron con mucha claridad que ahí hay una diferencia que tenemos que trabajar, que tenemos que convencerlos que es el mejor camino el que está proponiendo el compañero Presidente", dijo Noroña.

"En el caso de la reforma electoral, nosotros estamos pensando en una reforma electoral profunda, ese INE y ese Tribunal Electoral no sirven, hay que revisar todo el sistema electoral en su conjunto.

"Yo he estado planteando y lo propuse hace un momento, que haya elecciones primarias para decidir las candidaturas de los partidos, sobre todo del movimiento y que lo organice los órganos electorales confiables, es parte de la agenda de la derecha la desaparición de los plurinominales, pues el pionero es Pedro Ferriz, que juntó 4 millones de firmas en 2011 para desaparecer los plurinominales.

"Y esa es una agenda que los medios estuvieron impulsando la desaparición del financiamiento público, la desaparición del furo y la desaparición de la representación proporcional, y eso no fortalece la representación plural del pueblo.

"Me parece que en ese tema vamos a tener una discusión profunda, ahí en lo particular no tengo coincidencia", agregó Noroña.