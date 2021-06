AHMSA pedirá a Gobierno Federal que autorice regreso de obreros en resguardo

Altos Hornos de México (AHMSA) solicitará al gobierno federal que elimine el decreto por el cual ordenó que los trabajadores con enfermedades degenerativas se mantengan en resguardo sanitario sin acudir a trabajar; son cientos los obreros y mineros de la siderúrgica y sus filiales que se encuentran en esta situación.

Trabajadores sindicalizados de AHMSA Planta Dos, pidieron en la Sección 288 del Sindicato Democrático regresar a trabajar. Están en resguardo sanitario por padecer enfermedades crónico degenerativas.

Existe un decreto federal que tiene más de un año en el que el gobierno ordenó que las personas con 60 o más años de edad, y quienes padezcan enfermedades crónico degenerativas como hipertensión, diabetes y cuadros clínicos de este tipo, no podrían presentarse a trabajar por riesgo a su salud debido a la pandemia.

Todos estos obreros AHMSA y sus filiales mineras, están cobrando el 100 por ciento de su sueldo, el premio por asistencia pero no los bonos de productividad, no gozan de horas extras, turnos dobles y otras prestaciones, con lo que sus ingresos económicos están disminuidos.

Gerardo Mario Mireles Castillo, secretario general local de la sección 147, la cual encabeza el contrato colectivo de trabajo de la Planta Uno de AHMSA, informó que directivos de la empresa también buscan una solución para que retornen a laborar los trabajadores que siguen fuera de la metalúrgica y de todas las filiales y subsidiarias.

Explicó que a la siderúrgica no le conviene pagar salarios a trabajadores que no están produciendo, sin embargo por el decreto no los puede reintegrar a laborar.

Sostuvo que una gran parte de los trabajadores en riesgo sanitario ya fue vacunados por tratarse de personas de entre 50 y 60 años de edad y otros, de entre 40 y 50, esperan ser llamados para su inmunización, con lo existe la posibilidad de que el gobierno retire la ordenanza legal y puedan reintegrarse estos a la vida económicamente activa al disminuir el riesgo mortal a los empleados.