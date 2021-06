Hombre arroja una granada tras recibir dos golpes durante una pelea callejera

El suceso fue grabado en Járkov, Ucrania, cuando dos hombres pelearon frente a una tienda y uno de ellos recibió dos puñetazos en la cara por parte de su rival, por lo que decidió sacar una granada y la aventó hacia la multitud de espectadores, provocando que todos, incluyendo la persona que estaba grabando, salieron corriendo.

Segundos después de que salieran corriendo, se escuchó una fuerte explosión y un pequeño destello fue visible en el video que el testigo grabó. El portal The Sun reportó que cinco personas, incluyendo dos menores de edad, resultaron heridas debido a la detonación y las autoridades están buscando al hombre la lanzó, quien enfrentar de 10 a 15 años de prisión, de acuerdo a la ley ucraniana.

El video de la pelea se volvió viral en redes sociales y decenas de usuarios tomaron con humor el hecho de que uno de los participantes estaba cargando una granada al momento de la pelea, por lo que realizaron bromas mientras compartían la publicación.

Kharkiv, Ukraine 8 June.

When was the last time you saw someone throw a grenade after being punched?? pic.twitter.com/ciCZa9J06d