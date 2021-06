El padre de la web venderá código fuente de internet como un NFT

Hoy no podemos imaginar nuestra vida sin internet. Incluso no siempre somos conscientes de todas las veces que ingresamos a la red para algo. Desde entretenernos y consultar información hasta hacer el pago de servicios. Pero para que hoy podamos gozar de todos esos beneficios fue necesaria la visión de un genio llamado Sir Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web (www) quien tomó la decisión de vender el código que dio origen al internet como un NFT, es decir un token no fungible.

A muchos les ha sorprendido la noticia pues Berners-Lee se negó a patentar su invento. De hecho, CERN, la organización de investigación para la que trabajaba Sir Tim en ese momento, renunció a todos sus derechos sobre la tecnología y la puso en el dominio abierto en 1993. Así que nunca ha buscado ganar dinero directamente con su creación, hasta ahora. Lo que se venderá será el código fuente escrito para el proyecto, una carta de Sir Tim sobre el proceso y un "póster digital" del código creado por él. En total, los archivos representan casi 10 mil líneas de código escrito que incluye funciones para analizar y mostrar documentos HTML, el protocolo HTTP e incluso la capacidad de imprimir una página web. Aunque será muy difícil que el comprador pueda hacer algo con el código, pues los estándares se han ido actualizando, el valor del NFT radica en su importancia histórica y en el hecho de que esta subasta digital está respaldada por su creador y "firmada digitalmente" como auténtica. Al respecto Berners-Lee, en un comunicado de prensa, dijo que las NFT son "las últimas creaciones divertidas en internet y la forma ideal de empaquetar los orígenes detrás de la web". De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la venta del código estará a cargo de la casa de subastas Sotheby's del 23 al 30 de junio. No hay una cantidad esperada a alcanzar pero la oferta inicial es de mil dólares, considerando otros ejemplos, es probable que se venda por millones. Algo que vale la pena destacar es que, como ya ha sucedido en subastas como el primer tweet de Jack Dorsey o una obra de arte digital con el rostro de Edward Snowen, Berners-Lee anunció que no tiene la intención de quedarse con el dinero obtenido sino que lo destinará a causas sociales mismas que serán elegidas por él y su esposa. En caso de que no lo sepas, Sir Tim inventó la World Wide Web, la principal forma moderna en que usamos internet, en 1989. Lo que propuso fue una manera de vincular diferentes piezas de información almacenadas en internet a través de hipervínculos, y construyó el primer navegador y servidor web.