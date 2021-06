¿Quién es Juanita y por qué su caso ha impactado al estado de Guerrero?

Esta semana comenzó a sonar en las redes sociales el caso de Juanita, una niña de 12 años que se volvió viral por ser una indígena de Guerrero que decidió escapar de las 'costumbres' de su comunidad.

Así lo manejaron en distintos medios para reconocer su valentía tras aguantar desde los cuatro años abusos físicos y psicológicos por parte de su padre en la localidad de Apalani.

La pequeña Juanita, soportó durante ocho años quemaduras por parte de su padre, por las cuales perdió sus extremidades superiores, su cabellera y parte de la piel de su rostro, además de golpizas mientras era amarrada a un árbol y la trata de blancas de la que fue víctima al ser vendida por su familia a un hombre mayor que intentó abusar de ella.

"“Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada que no lo denuncie”, dijo Juanita en una entrevista para Telemundo.

Jesus Galeana, fundador de la Organización Latidos de Amor, ha sido el encargado de dar a conocer su caso y apoyarla luego de que escapara de los abusos y caminara por horas hasta conseguir ayuda.

Ahora, Galeana enfrenta un proceso legal, pues el mismo DIF del estado de Guerrero ha asegurado que la menor no ha sido víctima de abuso y que se han realizado revisiones en su comunidad para confirmar su vida positiva, sin embargo, en la última revisión que realizaron no encontraron a Juanita.

En redes sociales se ha creado un movimiento sobre ella para buscarla y exhibir al DIF por presunta negligencia en el caso al no apoyarla y presuntamente haberla regresado a su comunidad.

Para defender el caso, el Dr. Galeana ha asegurado en distintas ocasiones que existen videos e imágenes que evidencian el abuso que recibía la niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesus Galeana (@galeana.jesus)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesus Galeana (@galeana.jesus)