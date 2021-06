Películas contemporáneas que merecen ser de culto

Las películas se culto son aquellas que dejan un impacto significativo en la cultura popular, ya sea por su contenido, realización o temática. Polémicas, controvertidas, poco convencionales, en narrativa o estética visual, es el tiempo el que permite ver si tal huella se vuelve tan profunda como para ganarles esta categoría.

A algunas les llega antes que a otras, y a algunas películas nunca les llega su momento, por mucho que haya varias razones para merecerlo. Estos son algunos casos dentro del cine contemporáneo.

Attack the block

Perfecta combinación entre acción, aventura, ciencia ficción y comedia, es una idea sencilla pero realizada con compromiso. Sigue a una pandilla en Londres, ante la llegada de unos extraterrestres.

Miss Meadows

Comedia negra que presenta una interesante historia, poco convencional, trata de una maestra de primaria que de paso en secreto es algo así como una ‘vigilante’, que hace justicia de propia mano.

Romance & Cigarettes

Un musical con un montón de estrellas en pantalla, cuenta varias historias marcadas por la desdicha. Se centra en un trabajador de construcción, que tiene dos vidas, con su esposa y con su amante.

Jennifer's Body

Quizá demasiado adelantada a su tiempo, la cinta de terror cuenta con una fantástica metáfora, una gran heroína y grandes actuaciones, por eso ha ganado más reconocimiento con el paso del tiempo.

I Origins

Con importantes reflexiones sobre la vida, la muerte y la trascendencia humana, su ciencia ficción nutre con tino el relato, que sigue a un científico obsesionado por el qué pasa después de la muerte.

Popstar: Never Stop Never Stopping

Filmada como falso documental, no sólo da en el clavo al género y ofrece una comedia disparatada y efectiva que abre la puerta a la crítica, sino que así, habla de cosas relevantes sobre la fama.

The Half of It

Historia sobre maduración y aceptación, es una especie de ‘Cyrano de Bergerac’ moderna, donde una joven accede a escribir cartas de amor en nombre de alguien más, a la joven que le gusta.

The Man with the Iron Fists

Ambientada en la China del siglo XIX, es una historia de acción, venganza, conflicto y artes marciales, todo en uno, que no sólo es única en su propuesta, sino también en el efectivo resultado final.