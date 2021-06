Rayo impacta contra un auto y deja una fisura en la carretera

Las imágenes fueron compartidas a través de redes sociales y en ellas se ve tanto el daño en el asfalto como en el vehículo, también afectado por la fuerza del rayo.

El conductor afortunadamente salió ileso, según reporta la Patrulla de Carreteras de Florida. Explican además que el rayo impactó en la antena del automóvil, dañando su sistema electrónico. La hendidura que dejó en la carretera tiene más de 2 metros de largo y unos 10 centímetros de ancho.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️LIGHTENING⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️struck the antenna portion of this Nissan on I75 in Broward County at mm 30.5! It damaged the electrical system of the car & left a 7 foot long pavement gouge! Thankfully there were no injuries!! pic.twitter.com/QR78PoOQdk