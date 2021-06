'Apoyo total a Sheinbaum', dice AMLO previo a peritaje de L12 del Metro

Previo a conocer el peritaje sobre el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su total apoyo y respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, pidió esperar a que se conozca la primera parte del peritaje, que está previsto sea al mediodía de este miércoles.

"Vamos a esperar lo que diga hoy la jefa de gobierno, que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo".

El titular del Ejecutivo dijo que tras la presentación del peritaje se tienen dos vertientes: una es el castigo a quienes resulten responsables, y la otra tiene que ver con la construcción de la Línea y la rehabilitación que debe de hacerse.

Reiteró el apoyo del gobierno federal a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que se restablezca lo más pronto posible el servicio en la llamada Línea Dorada.

"Es un servicio muy importante para la gente, independientemente de la cuestión judicial que deberá atenderse, nosotros vamos a ayudar porque lo que queremos es que, pues pobladores de Chalco, Iztapalapa, y de Tláhuac puedan tener ese servicio lo más pronto posible".

El presidente López Obrador fustigó que sus adversarios se han lanzado con todo en contra de su movimiento e incluso el periódico The New York Times intentó confrontar a Marcelo Ebrard -ex jefe de gobierno y actual canciller- y Claudia Sheinbaum.

"Vamos a apoyar, en el caso de The New York Times manejaron la responsabilidad de Marcelo queriendo enfrentar con Claudia, muy sensacionalista, poco profesional, poco ético y no porque sea The New York Times ya son infalibles, no".

Acusó que hay una crisis mundial de medios de información por falta de ética, de credibilidad y por falta de imparcialidad.

"Están muy cercanos al poder y muy distantes, muy lejos de los ciudadanos y del pueblo".