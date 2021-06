Policías arrestan a personal de un restaurante que les negó hamburguesas gratis

Trabajadores de una cadena de restaurantes Johnny & Jugnu, en Lahore, Pakistán, fueron detenidos por siete horas, luego de que la policía los arrestara porque se negaron a darles hamburguesas gratis.

“Escribimos esto con tristeza en el corazón, mucho enojo y decepción. Esta no es la primera vez que sucede algo así con nuestros equipos de cocina en nuestro restaurante, pero queremos asegurarnos de que sea la última", dijeron los de la empresa en un comunicado realizado por Facebook, luego del incidente del fin de semana pasado, en que 19 miembros de su equipo fueron detenidos por la policía, muchos de ellos jóvenes universitario, detalla el Daily Mail.

“La policía amenazó a nuestros gerentes y se fue, solo para regresar al día siguiente para acosar aún más y presionar a nuestros equipos con argumentos infundados, pidiéndoles que cierren el restaurante. Los obligaron a dejar todo como estaba, dejando cocinas desatendidas, con nuestras freidoras todavía en funcionamiento, clientes esperando sus pedidos. No permitieron que nadie ni siquiera cerrara las cocinas o atendiera a los clientes. Durante casi siete horas en la noche, mantuvieron a nuestro equipo encerrado, acosándolos, empujándolos, todo por no darles hamburguesas gratis, por no atender una ‘solicitud de un invitado especial de muy alto perfil’", explicó la empresa.

Nueve policías involucrados ya fueron suspendidos, dijo por su parte a través de Twitter el alto funcionario de la policía provincial, Inam Ghani. "A nadie se le permite tomar la ley en sus propias manos", declaró.