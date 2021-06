Tania Rincón da positivo a COVID-19 y batalla para dar pecho a su bebé

Aislada de sus hijos, de su esposo y de Guerreros (programa que conduce), fue como Tania Rincón apareció en sus redes sociales para informar al público sobre la lamentable situación de casos de COVID detectados en el proyecto, que los ha obligado a suspender grabaciones durante una semana y a ella, alejarse de su familia y de su pequeña hija Amelia.

"Di positivo hoy, me siento perfecta, estoy muy bien, con muchos sentimientos encontrados la verdad, por un lado estoy agradecida porque no me ha dado tan duro, la verdad es que desde el viernes comencé a sentir un poco de comezón en la garganta, no le di importancia porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, no me abrigaba tan bien y además había llovido esos días. Me fui ese fin de semana con mi familia a Michoacán. Cuando estaba allá me dijeron que había algunos casos, le informé a mis papás, sobre todo que son las personas que más me preocupan, ellos ya están vacunados gracias a Dios pero decidimos tomar nuestras precauciones", comentó en un video de Instagram.

Relató que al principio le dijeron que había dos casos, pero les mandaron a hacer prueba a todos, ella previamente se hizo una de antígenos que tenía en casa y salió positiva.

"Me sentí terrible porque había ido a Michoacán y demás. Decidí hacer otra prueba y me salió negativa", por lo que su doctor la llamó a hacerse otra prueba de laboratorio que corroboró su diagnóstico. Aunque dijo que sus papás ya están vacunados, ella ya se aisló de sus hijos y de su pareja.

"Desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá, Dani (su esposo) también por precaución está aislado, mañana le repiten la prueba a Dani, le van a hacer prueba también a Patricio (su hijo) que ya había regresado a la escuela".

Con su pequeña hija Amelia, a la que alimenta exclusivamente con leche materna, todavía sigue dándole leche cuando le toca comer, pero de cualquier forma ella usa cubrebocas al momento de hacerlo.

"Antes de ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no poder estar cerca de mis hijos pero sé que esta es la manera de cuidarlos a ellos, de cuidarme a mí. Los que saben de mi situación estoy en lactancia materna exclusiva, eso quiere decir que sólo Amelia come de mí, le puedo seguir dando pecho solo que con cubrebocas cuando Amelia viene a comer".

Rincón enfatizó que siempre han estado cuidándose haciendo el programa, y así con todos los que son parte de él, y aclaró que esto no es una excusa para suspender el programa.

"Guerreros no se acaba, hay gente muy oportunista, muy mala leche que dicen que lo sacan por el bajo rating, qué triste que se aprovechan de una mala noticia para inventar una nota que no es cierta, que ojalá nos saquen del aire, nada más entender que hay muchas familias que dependen del trabajo que nos genera Guerreros y que no nos van a sacar del aire, vamos a regresar en una semana".

Hasta ahora, se sabe que además de Tania, los otros infectados de Covid son Guty Carrera, Dariana García, Agustín Fernández, Daphne Montesinos, Lairen Bernier, Raquel Becker, Paulette Gallardo y Diego Montu.

En una transmisión en vivo hecha por la productora y por el otro conductor, Mauricio Barcelata, la líder del barco comentó.

"Básicamente esta pausa que estamos tomando en el programa es por protección a todos los que han salido negativos al Covid, no queremos que esto se vuelva un efecto dominó, por lo tanto no queremos arriesgarnos. Hoy de acuerdo a los especialistas era el día prudente después de haber tenido todos contacto el jueves con el primer infectado de covid que fue Guty, hoy hicimos las pruebas y ya sabemos quiénes salieron negativos y quiénes salieron positivos".

Adelantó que este miércoles se realizarán nuevas pruebas a la producción.