Familia viaja a Brasil para la Copa América, sin saber que se juega sin público

Una familia colombiana que reside en Miami, Estados Unidos, viajó a Brasil para apoyar a su selección de futbol durante la Copa América, sin saber que los partidos se jugarían sin público.

Julia Calderón y sus hijos Brian y Harry planearon el viaje desde que se había pensado a Argentina y Colombia como sedes. Colombia finalmente rechazó por la crisis política y Argentina por las restricciones por coronavirus, así que el evento terminó a cargo de Brasil.

Pese a ello, la familia decidió no cambiar sus planes y de todas formas ir al evento, pero para su sorpresa, no los dejaron entrar al estadio Arena Pantanal de Cuiabá, Mato Grosso, donde Colombia disputaba el domingo pasado su primer partido frente a Ecuador.

Ahí, la familia fue abordada por un periodista del medio UOL Esporte. "No sabíamos que no había público y no pudimos entrar. Lo lógico era que se jugara con público porque en Colombia se iba a jugar con el 30 % de la ocupación de los estadios. Creíamos que iba a ser igual y no fue así", dijo Julia. "Teníamos programado inicialmente viajar a Colombia y Argentina, compramos los pasajes y luego tuvimos que cambiarlos. Acá estamos", agrega, sin embargo, cuando Colombia y Argentina tenían previsto organizar el torneo, se había anticipado ya que se hiciera sin público en las gradas, detalla la agencia Ruptly.

Caramba, a história dos colombianos que vieram ao Brasil sem saber que a Copa América não teria público chegou com força lá na Colômbia ‍♂️ Estou tentando acompanhar as mensagens, mas está complicado De todo modo, sejam bem-vindos, irmãos latinos! https://t.co/d10MxZY1hm — Bruno Braz (@brazbruno) June 15, 2021