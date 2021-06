Escena para adultos entre 'Batman' y 'Catwoman' en serie animada genera polémica

Desde hace tiempo quedaron atrás los días en que los superhéroes no mostraban reacciones humanas y eran un ejemplo de perfecta rectitud y honestidad. Hoy vemos que hacen chistes de humor negro, llegan a ser crueles con sus enemigos y también tienen deseos sexuales. Ahora las historias son más libres, y no solo estamos hablando de personajes que hacen sátira de la manera en que se contaban las aventuras en el pasado, los clásicos también están cambiando. Sin embargo, hay algo que al parecer los superhéroes no pueden hacer, al menos en la opinión de DC.

Antes de seguir es importante señalar que este artículo aborda un tema para adultos. Dicho eso, como ya mencionamos, ahora hay oportunidad de ver a los personajes clásicos en historias dirigidas a un público adulto. Es el caso de la serie animada Harley Quinn que está clasificada como R, es decir Restringido, lo que significa que una persona menor a 18 años solo puede ver el contenido en compañía de un adulto.

La serie presenta sangre, humor negro y otros elementos para adultos todo lo cual está permitido debido a que se transmite como parte de DC Universe en donde no hay censura. Sin embargo, los ejecutivos han señalado que sí hay un límite cuando se trata de personajes como Batman, y es que no pueden dar sexo oral.

En una reciente entrevista que Variety tuvo con los cocreadores y productores ejecutivos de Harley Quinn, Justin Halpern y Patrick Schumacker, se reveló que hay un lugar al que ningún superhéroe de DC puede ir.

"En esta tercera temporada de Harley, cuando tuvimos un momento en el que Batman estaba con Catwoman, DC dijo, 'No puedes hacer eso. No puedes hacer eso en absoluto. Los héroes no hacen eso'", dijo Halpern.

Explicó que en la escena que habían ideado Batman le daba sexo oral a Catwoman, pero los ejecutivos de la empresa no estuvieron de acuerdo y prohibieron que saliera en la serie. Cuando los creadores quisieron saber la razón primero preguntaron: "Entonces, ¿estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?"

Pero no se trata de eso, de hecho la serie contiene varias referencias sexuales. La razón en realidad es debido a un tema comercial que DC no está dispuesta a arriesgar: "No es eso, es que vendemos juguetes de consumo de los héroes. Y es difícil vender un juguete si ven a Batman hacer algo así".

Tras la respuesta Halpern compartió que esa es una de las razones por las que les gusta más trabajar con los villanos, pues con ellos hay mucha más libertad al momento de imaginar historias.

Puede que nunca lleguemos a ver la historia tal como la habían planeado los creadores pero hay que decir que Harley Quinn ya ha sido renovada para una nueva temporada y la serie se trasladará a HBO Max. Aunque aún no hay fecha de estreno, seguirá mostrando las desventuras de Harley y su compañero villano Poison Ivy, después de que Harley se da cuenta de que su novio Joker no la ama y rompe con él. Y, de paso, podremos saber un poco más de la vida amorosa de Batman.

La reacción en redes

A pesar de que es comprensible que DC no quiera permitir algo que podría manchar el nombre de unos de sus superhéroes más admirados, la eliminación de la escena para adultos en la serie no le gustó a muchos que no dudaron en expresarse a través de redes sociales como Twitter.

A continuación te dejamos algunos de los memes que se compartieron por esta polémica.

¿Así que en la serie PARA ADULTOS "Harley Quinn" censuraron una escena donde Batman le daba sexo oral a Catwoman argumentando "Los héroes no hacen eso"? A VER DC, ENTONCES EXPLICA ESTO: pic.twitter.com/9ovqH1cBbH — Manuel Santander (@ElManuSantander) June 15, 2021

Con todo esto de la censura en la serie de Harley Quinn de una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman aparecieron banda de memes. Por lejos, este es mi favorito: pic.twitter.com/n19XFQFJwZ — Nicolás Ponisio (@Ponisiaco) June 15, 2021

DC/WB elimina una parte donde se insinúa a Batman haciéndole sexo oral a Catwoman... PERO: - es un show animado para +18 - la violencia es extremadamente gore - los insultos y palabras malsonantes están presentes cada segundo - las referencias sexuales son constantes ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ https://t.co/OqmKSDiCM2 — Darío Ruiz (@93Dario93) June 14, 2021

DC: No, no, no, Batman no puede hacerle sexo oral a #Catwoman El es un súper héroe! Batman: Claro! Que me sigan dejando como el amargado, egoísta, traumatizado, que se pelea con todo el mundo. #Batman #HarleyQuinn pic.twitter.com/mhN8bV4BuE — Caro (@caro2punto0) June 14, 2021

“Heroes do NOT do that!” pic.twitter.com/mu3j1Ki5Ca — Nick Hanover (@Nick_Hanover) June 14, 2021