Dejan en suspenso fallo de compras consolidadas de fármacos a cargo de la UNOPS

El retraso en la compra y abasto de fármacos en el sector público a cargo de la UNOPS, que estaba planeado para cumplirse en mayo, va para largo.

Aunque la licitación se hizo a principios de febrero de 2021, aún no hay fallo, es decir, los laboratorios que ganaron todavía no lo saben, y por lo tanto no han empezado a producir las cantidades de medicamentos que se les pedirá, alertó Rafael Gual, director de Canifarma.

"Ya pasaron cuatro meses de que se dio la licitación y no hay ningún fallo. Es increíble eso".

Aseguró que la UNOPS, organismo descentralizado de la ONU, envió cartas a empresas, en algunos casos diciéndoles que hay una posible asignación, pero que no realicen ninguna compra de materia prima ni de fabricación hasta que no estén los contratos.

Mencionan que en tres semanas habrá noticias.

"Esto ralentiza todo el proceso. La fabricación no es un día para otro. Entre tres y cuatro meses tardan los laboratorios en producir los medicamentos porque se tiene que importar la materia prima y en muchos casos viene de la India y la India en estos momentos está en una situación complicada por el tema de COVID lo cual todavía lo hace más difícil. Es una situación delicada".

Ello sin contar que la UNOPS sólo entregará y no distribuirá la megacompra.

El director de Canifarma señaló que ante el retraso, desde febrero pasado, el Insabi emitió un oficio dirigido a las instituciones de salud para pedirles que compraran "lo que pudieran y como pudieran".

"Y eso han hecho: compras de emergencia para tratar de subsanar la falta de medicamentos, pero no es lo óptimo, no es lo que debería de ser. Es más caro y es estar comprando a cachitos", indicó.

El retraso de las compras consolidadas de fármacos que gestiona la UNOPS ha originado compras de pánico y debido a ello, el Gobierno está comprando dos o tres veces más caros los medicamentos, advirtió Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Para el especialista es probable que la licitación se formalice para el segundo semestre de 2021.