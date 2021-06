Nuestros subagentes, con palomitas en mano, disfrutaron del intercambio de mensajes vía Twitter entre el jefazo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el "góber" de Coahuila, Miguel Riquelme, que se puso en modo rijoso y no se quedó callado ante las acusaciones del funcionario consentido de la "Cuatroté" que lo responsabilizó del accidente en la mina de Múzquiz, donde murieron siete trabajadores. Por lo que las lenguas viperinas nos reportan, existen muchas lecturas sobre el encontronazo. Lo que nunca, el gobernador Riquelme utilizó sus redes sociales para tundir al funcionario, además de que le "retacó" un hilo de 10 tuits con argumentos y documentos en los que lo acusa de haber provocado una grave crisis en la región Carbonífera, al favorecer a unas cuantas empresas, sobre todo a las de Tony Flores, hermano de la belicosa alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores, por supuesto de Morena, con la compra de más de 2 millones de toneladas de carbón otorgadas sin licitación, pero de seguro con la respectiva comisión. "Es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo", le señalaron al viejo dinosaurio. Lo que nuestros subagentes se siguen preguntando es qué le picó al exsecretario de Gobernación para aventarse sin red. Y lo raro es que el presidente no haya salido a defender a uno de sus funcionarios estrella en un hecho en el que debería estar interviniendo la UIF o vaya usted a saber quién más, y más raro aún es que no haya recordado el "preciso", que siempre presume de historiador en sus cátedras mañaneras, cuando el "góber" bailarín de estas tierras hacía lo que quería con las concesiones y algunos otros priistas del antiguo régimen también… Bueno, ya que se habla mucho del "carbón de luna".

Quienes aprovecharon la controversia del jefe con altos funcionarios en la "capirucha del esmog" son varios coahuilenses que se frotan las manos ante la licencia que podría tomar el "góber" para ir por la dirigencia nacional del PRI. Se rumora que algunos ya se están preparando para sacar de donde puedan sus recursos para hacerse notar y ser tomados en cuenta como suspirantes a una candidatura por parte del tricolor en la próxima gubernatura. Uno de ellos es el saltillense Manolo Jiménez, a quien muchos ven como el favorito, pero hay que recordar que "del plato a la boca se cae la sopa". Otros son los laguneros Eduardo Olmos, aunque no lo crean; el magistrado influencer Miguel Mery; y hasta el diputado electo Shamir Fernández, a quienes dicen les toca por "herencia"; pero existe otro que todavía no se sienta y ya piensa en el Palacio Rosa: el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, a quien al haber ganado holgadamente en Torreón le llama la atención probar suerte para algo más; solo habría que recordarle que su triunfo fue por la estructura del tricolor y no solo por su presencia. *** Nuestros subagentes, disfrazados de trapeador del sexto piso del edificio más caro de la ciudad, nos dicen que ahora sí, y después de tanto picar piedra, por fin se le hizo a la estridente síndica del PRI, Dulce Pereda. Pereda será quien encabece el proceso de entrega-recepción de la Administración panista saliente a los ganadores del "resucitado" PRI; y al más puro estilo de los panistas, como le hizo doña Natalia Virgil guadaña en mano durante varios años, pedirá la renuncia ya desde ahora de todos los empleados de confianza. Y es que existe la inquietud de que "en un parpadeo" sobre todo los cercanos al alcalde saliente, Jorge Zermeño, o sea los de staff, se sindicalicen, pues ya pidieron tarifas de las plazas al sindicato que encabeza Rosalba Rodríguez Silerio y se cotizan entre 100 y 150 mil pesos. Dicen que la síndica ya tiene la lista de los "asuntillos" en los que pondrá especial atención a la hora de pedir documentos y que de seguro serán muchos, pues las "travesuras" abundaron. Lo bueno también será ver a quiénes favorece el oneroso sindicato, que, como en río revuelto, aprovechará para hacer su tianguis de plazas. *** Y en terrenos del alcalde electo, Román Alberto Cepeda González, nuestros subagentes nos comentan que ya empieza a perfilar las áreas donde comenzará a meter mano para que luego "no le piquen los ojos". Por lo pronto hay tres asuntos urgentes: revisar con lupa las condiciones en que se encuentra el pasivo laboral, lo mismo que los contratos y su vigencia sobre servicios de seguridad y, desde luego, la revisión de los porcentajes de aumento que se pretende dejar para el servicio de agua potable, las concesiones por la recolección del escombro, cuotas que se pagan a PASA y las alzas al Impuesto Predial, acuerdos que deberán tomarse conjuntamente entre autoridades salientes y entrantes. Por lo pronto, el próximo inquilino del edificio más caro de la ciudad también ha tenido que esconderse para evitar las largas filas de quienes quieren pasar a vivir en el acierto, bajo el argumento de que fueron fundamentales en su triunfo, aunque algunos a estas alturas no sepan que en el mapeo de quienes trabajaron, dieron resultados y, lo más importante, obtuvieron el triunfo en sus casillas será el pase de abordar de los que logren acomodarse en la próxima Administración. *** Continuando en los terrenos de la sagrada nómina municipal de Torreón, a la que muchos se sienten merecedores de entrar por "méritos" realizados en campaña y que ahora aseguran que serán llamados para la administración 2022-2024, nuestros intrigosos subagentes, que deambulan por el Centro de Convenciones, nos comentan que hay por ahí un grupito de funcionarios y funcionarias estatales que se podrían quedar "sin Juan y sin las gallinas". La lista la encabeza la subsecretaria de Turismo en la región Laguna, María Eugenia Villarreal Abusaíd. Doña Maru parece no tener trabajo en su puesto estatal, pues muy quitada de la pena se puso a integrarle a la "nueva Administración municipal" un directorio telefónico actualizado, por lo que envió mensajes vía WhatsApp a propios y extraños para que proporcionaran sus datos. "Estamos haciendo un directorio para la nueva administración del municipio", dice el llamado. Nuestros subagentes, disfrazados de saldos vencidos de telefonía hackeada, nos cuentan por la misma red que también Silvia Garza anda pidiendo una lista de "amigos" para crear un directorio de "carácter privado" para apoyar al alcalde electo. Nos comentan que doña Chivis quiere repetir de Relaciones Públicas en Torreón, cosa que no le pareció a Maru Villarreal, quien anda peleando también el mismo puesto, y que la única subsecretaría estatal ya piensa a dónde irse, pues la relación con quien se supone es su jefa directa, Azucena Ramos, es cada vez más ríspida; incluso en los eventos de la Secretaría de Turismo a doña Maru no la toman en cuenta y hasta el "fuchi" le hacen cuando se aparece de manera "espontánea".